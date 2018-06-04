إقالة أبرز ثلاثة جنرالات في كوريا الشمالية قبل أيام من قمة ترامب-كيم

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption من المقرر أن يلتقي ترامب وكيم في 12 يونيو/حزيران

أُقيل أكبر ثلاثة قادة عسكريين في كوريا الشمالية قبل أيام مع القمة بين الزعيم الكوري كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم تعلق حكومة كوريا الجنوبية على التقارير، ولكن مسؤولين لم يفصح عن أسمائهم في سول وواشنطن يقولون إن وزير الدفاع باك يونغ سيك ورئيس الأركان ورئيس المكتب السياسي للجيش تم استبدالهم بضباط اصغر سنا.

ويعتقد أن هناك بعض القلق في كوريا الشمالية إزاء تعامل كيم مع القمة، حيث يعتقد الكثيرون أن البرنامج النووي للبلاد حيوي لبقائها.

ويعتزم كيم وترامب أن يلتقيا في سنغافورة يوم 12 يونيو/حزيران.

ماذا يريد كيم جونغ-أون من ترامب؟

وكان ترامب قد ألغى القمة منذ أسبوع ولكنه عاد يوم الجمعة الماضي ليؤكد عقدها. وتسعى الولايات المتحدة للتوصل إلى نهاية تفاوضية للبرنامج النووي لكوريا الشمالية.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أنه يوجد بعض الخلاف في الجيش الكوري بشأن تعامل كيم مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ولم يحدد المسؤولون الأمريكيون القادة العسكريين الذين شملهم التغيير في كوريا الشمالية، ولكن وكالة الأنباء الكورية الجنوبية قالت إن التغييرات شملت وزير الدفاع باك يونغ سيك ورئيس الأركان ري ميونغ سو ورئيس المكتب السياسي للجيش كيم جونغ غاك.

ويريد ترامب أن تتخلى كوريا الشمالية عن ترسانتها للأسلحة النووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ولم يرد تعليق من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية على الأمر.

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