ميلانيا ترامب تغيب عن قمة مجموعة السبع ولقاء كيم جونغ-أون

مصدر الصورة AFP Image caption ميلانيا ترامب لم تشارك في أي حدث عام منذ حوالي شهر

قال البيت الأبيض إن السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، لن تصحب زوجها إلى قمة الدول السبع الكبرى التي ستعقد في كندا في وقت لاحق هذا الأسبوع، ولا تعتزم السفر إلى سنغافورة معه إلى القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون.

وكانت ميلانيا ترامب - التي حضرت قمة الدول السبع الكبرى في إيطاليا العام الماضي - قد نقلت إلى المستشفى في مايو/أيار لعلاج مشكلة صحية في الكلى.

ولم تشارك في أي حدث عام، كما أنها لم تظهر أمام الناس بعد عودتها من المستشفى منذ نحو شهر تقريبا.

وكتبت تغريدة الأسبوع الماضي على موقع تويتر قالت فيها إنها على علم بالتكهنات بشأن غيابها في وسائل الإعلام.

وأضافت في التغريدة أنها موجودة في البيت الأبيض مع أسرتها، وإنها بحالة جيدة وتعمل بجد، من أجل الأطفال ومن أجل الشعب الأمريكي.