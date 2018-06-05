تمساح يقتل قسا أثناء تعميد أتباعه

مصدر الصورة Science Photo Library Image caption التماسيح تعيش في مياه عذبة مثل الأنهار

قتل تمساح قسا أثناء تعميد العشرات من أتباعه بالقرب من بحيرة في شمالي إثيوبيا.

وكان القس البروتستانتي دوشو إيشتي يعمد قرابة 80 شخصا من أتباعه، صباح الأحد، في بحيرة أبايا ببلدة أربا مينتش في منطقة ميركب طابيا.

وقال سكان محليون والشرطة، لبي بي سي، إن التمساح قفز فجأة من المياه خلال مراسم التعميد وهاجم القس.

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ولقي القس حتفه بعدما تعرض لعضات غائرة في الساقين والظهر واليدين.

وقال كيتيما كايرو، أحد السكان المحليين: "عمّد القس الشخص الأول وانتقل لتعميد الشخص الثاني. وفجأة قفز التمساح من البحيرة وأمسك بالقس".

وقال ضابط الشرطة، إيونتو كانكو، لم تفلح الجهود الكبيرة والسكان المحليون والصيادون من إنقاذ القس دوشو.

واستخدم الصيادون وسكان البلدة الشباك لمنع التمساح من سحب القس إلى مياه البحر. وفي نهاية المطاف، تمكن التمساح من الفرار.