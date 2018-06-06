رائد فضاء وزيرا للعلوم في أسبانيا

مصدر الصورة ESA-S. CORVAJA 2003 Image caption بيدرو دوك شارك في رحلة لمجطة الفضاء الدولية في 2003

رشحت الحكومة الاشتراكية الجديدة في أسبانيا رائد الفضاء الأسباني، بيدرو دوك، لتولي منصب وزير العلوم.

ويتوقع أن تكون الحكومة التي يشكلها حاليا رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، المدافع عن حقوق المرأة، ذات أغلبية من النساء، على نقيض حكومة ماريانو راخوي المقالة التي هيمن عليها الرجال التنفيذيون.

وستتولى نساء منصب نائب رئيس الوزراء، ومنصبي وزيري الاقتصاد والمالية.

وكان دوك، البالغ من العمر 55 عاما، قد سافر في رحلة إلى الفضاء آخر مرة في عام 2003، عضوا في مهمة إلى محطة الفضاء الدولية.

وهو مهندس طيران ومتزوج ولديه ثلاثة أطفال، ومحب لكاتب الروايات العلمية البريطاني الراحل آرثر سي كلارك، وينقل عنه بعض أقواله، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أسبانية.

واختارت وكالة الفضاء الأوروبية دوك رائدا للفضاء في 1992، وأصبح أول أسباني يسافر إلى الفضاء في عام 1998، حينما انضم إلى بعثة ناسا (اس تي اس 95) إلى الفضاء والتي انطلقت من كيب كانافرال.

وأدى دوك دور خبير البعثة على متن مكوك الفضاء "ديسكفري" في مهمة استمرت تسعة أيام.

ومنح هو وثلاثة رواد آخرين في بعثة ناسا جائزة أميرة أستورياس للتعاون الدولي في 1999، والتي وصفتهم بأنهم "معماريو الاستكشاف السلمي للعالم".

وفي 2003، شارك دوك في مهمة سيرفانتيس (أي اس اس) لمدة 10 أيام باعتباره مهندس الرحلة على السفينة الروسية سويوز (تي إم إيه).

ومنذ عام 2011 ترأس إدارة مكتب عمليات الرحلات للوكالة الأوروبية للفضاء في ميونخ بألمانيا، وفي 2015 "عاد إلى عمله كرائد فضاء، باستعداد كامل"، بحسب ما ذكره التعريف به في موقع الوكالة الأوروبية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption كارمن كالفو ستكون نائبة لرئيس الوزراء

وسوف يكون لقبه في الوزارة هو وزير العلوم والإبداع والجامعات، بحسب ما ذكرته صحيفة إل باييس.

ولم يعلن سانشيز بعد التشكيلة الكاملة لمجلس وزرائه، لكن وسائل الإعلام الأسبانية تداولت أسماء من سيشغلون بعض المناصب الرئيسية.

ومن هؤلاء وزيرة الثقافة، كارمن كالفو، التي ستكون نائبة لرئيس الوزراء للمساواة.

وسيتولى وزارة الخارجية، خوسيب بوريل رئيس البرلمان الأوروبي السابق.