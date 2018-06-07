بالصور: في أعقاب بركان فويغو

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قتل 99 شخصا على الأقل، ومازال نحو مئتين في عداد المفقودين جراء ثوران بركان فويغو على بعد 40 كيلومترا جنوبي غرب العاصمة الغواتيمالاية.

وتعمل خدمات الطوارئ وعمال الإنقاذ بحثا عن ناجين بعد أن ضربت الحمم البركانية بلدات واقعة قرب البركان.

وقد تعطل العمل الثلاثاء إثر فورة جديدة للبركان أطلقت حمما من غاز حار وصخور منصهرة سالت على الجانب الجنوبي من البركان.

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سقط في فوران بركان فويغو أكبر عدد من الضحايا جراء فوران بركان في غواتيمالا منذ أكثر من قرن.

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نزح العديد من السكان من ديارهم بعد فوران البركان.

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة Reuters

أقيمت مراسم جنازة خوان فرناندو غاليندو، عضو المؤسسة الوطنية لتخفيف آثار الكوارث، الثلاثاء. واجتمعت عوائل العاملين في المؤسسة وسكان محليين في الوتينانغو للمشاركة في تشييعه.

وأفادت تقارير أنه قتل خلال محاولته إنقاذ الناس أثناء فورة البركان.

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة Reuters

منح غاليندو وساما لجهوده وتضحيته لإنقاذ الناس وتسلمه أقاربه في مراسم تشييعه.

مصدر الصورة Reuters

أجلي أكثر من 3000 نسمة من سكان المنطقة ونصحوا بارتداء كمامات واقية لتجنب استنشاق الغازات المنبعثة من البركان.

مصدر الصورة EPA

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة EPA

مصدر الصورة Reuters

أنقذ جندي هذه الطفلة الرضيعة، التي نراها في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو، اثناء جهود الإنقاذ في فورة البركان.

مصدر الصورة National Civil Police Guatemala/REUTERS

تمكن عمال الإطفاء من إنقاذ بعض حيوانات السكان المحليين في منطقة سان ميغيل لوس لوتس في محافظة أيسكوينتلا.

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة Reuters

مصدر الصورة Reuters

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