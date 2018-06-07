بالصور: في أعقاب بركان فويغو
قتل 99 شخصا على الأقل، ومازال نحو مئتين في عداد المفقودين جراء ثوران بركان فويغو على بعد 40 كيلومترا جنوبي غرب العاصمة الغواتيمالاية.
وتعمل خدمات الطوارئ وعمال الإنقاذ بحثا عن ناجين بعد أن ضربت الحمم البركانية بلدات واقعة قرب البركان.
وقد تعطل العمل الثلاثاء إثر فورة جديدة للبركان أطلقت حمما من غاز حار وصخور منصهرة سالت على الجانب الجنوبي من البركان.
سقط في فوران بركان فويغو أكبر عدد من الضحايا جراء فوران بركان في غواتيمالا منذ أكثر من قرن.
نزح العديد من السكان من ديارهم بعد فوران البركان.
أقيمت مراسم جنازة خوان فرناندو غاليندو، عضو المؤسسة الوطنية لتخفيف آثار الكوارث، الثلاثاء. واجتمعت عوائل العاملين في المؤسسة وسكان محليين في الوتينانغو للمشاركة في تشييعه.
وأفادت تقارير أنه قتل خلال محاولته إنقاذ الناس أثناء فورة البركان.
منح غاليندو وساما لجهوده وتضحيته لإنقاذ الناس وتسلمه أقاربه في مراسم تشييعه.
أجلي أكثر من 3000 نسمة من سكان المنطقة ونصحوا بارتداء كمامات واقية لتجنب استنشاق الغازات المنبعثة من البركان.
أنقذ جندي هذه الطفلة الرضيعة، التي نراها في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو، اثناء جهود الإنقاذ في فورة البركان.
تمكن عمال الإطفاء من إنقاذ بعض حيوانات السكان المحليين في منطقة سان ميغيل لوس لوتس في محافظة أيسكوينتلا.
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