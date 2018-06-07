ترامب يقول إنه قد يدعو كيم جونغ-أون لزيارة البيت الأبيض

مصدر الصورة AFP Image caption جاءت تصريحات ترامب بعد لقائه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سينظر في دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون إلى البيت الأبيض إذا سارت قمتهما في سنغافورة بشكل جيد.

وجاء تعليق ترامب بعد لقائه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لمناقشة القمة القادمة مع الزعيم الكوري في 12 يونيو/حزيران.

وقال ترامب إن من المحتمل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الكورية، على الرغم من إشارته إلى أن ذلك يمثل "الجزء السهل" من المفاوضات.

وأضاف متحدثا للصحفيين "إن ما سيحدث بعد ذلك هو المهم".

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون إلى رؤية كوريا الشمالية تتخلى عن أسلحتها النووية، بيد أن ترامب أقر أن تحقيق هذا الهدف "سيستغرق وقتا أطول" من قمة واحدة.

ومن جانبه، قال آبي إنه "يرغب في لقاء مباشر مع كوريا الشمالية للتحادث معهم " بشأن قضية المختطفين اليابانيين.

وتحتجز كوريا الشمالية عددا من المواطنين اليابانيين منذ السبعينيات والثمانينيات للمساعدة في تدريب جواسيسها على التقاليد واللغة اليابانية.

وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية قد أقرت باختطاف 13 يابانيا، إلا أنه يعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك.

وقال رئيس الوزراء الياباني للصحفيين إن كوريا الشمالية "راغبة في اتخاذ خطوات" في الاتجاه الصحيح في هذه القضية.

سيضاف المزيد من التفاصيل إلى هذا الموضوع.

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