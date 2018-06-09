ترامب: قمة سنغافورة "فرصة لن تتكرر" للسلام مع كوريا الشمالية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القمة التي ستجمعه مع الزعيم كيم جونغ أون "فرصة لن تتكرر" للسلام بين بلاده وكوريا الشمالية.

وجاء تصريح ترامب بينما يستعد للسفر يوم السبت إلى سنغافورة للقاء كيم.

وقال ترامب وهو يستعد لمغادرة قمة الدول السبع المنعقدة في كندا "إنها منطقة غير معروفة ولكنني أشعر بالثقة".

ووصف ترامب القمة في سنغافورة بأنها "مهمة سلام"، وقال إنه سيستشعر منذ البدء ما إذا كانت ستكلل بالنجاح.

وقال ترامب "أعتقد أنني سأعرف منذ الدقيقة الأولى. إنه حدسي وإحساسي".

لماذا يقدم كيم جونغ أون تنازلات قبيل لقائه ترامب؟

وقال ترامب في مؤتمر صحفي "أشعر أن كيم جونغ أون يريد أن يقوم بشيء عظيم لشعبه وأن لديه فرصة لذلك...إنها فرصة لن تتكرر"، مضيفا أن كوريا الشمالية "تتعاون معنا بصورة جيدة" استعدادا للقمة التي تجري الثلاثاء.

ويريد ترامب أن تتخلى كوريا الشمالية عن ترسانتها للأسلحة النووية في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وقال ترامب "لدي هدف واضح، ولكن يتوجب علىَ القول إن الأمر سيكون وليد اللحظة...إنه أمر لم يحدث من قبل على هذا المستوى. إنه زعيم لا نعرف شخصيته".

ورفضت كوريا الشمالية التخلي عن ترسانتها النووية بصورة أحادية وتدافع عن برامجها النووي والصاروخي كرادع لما تراه الاعتداء الأمريكي.

ويوجد في كوريا الجنوبية قوات أمريكية قوامها 28500 جندي، منذ الحرب الكورية.

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