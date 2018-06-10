ترامب يسحب تأييده لبيان مجموعة السبع بسبب تصريحات ترودو

مصدر الصورة Reuters Image caption قادة مجموعة السبع خلال قمة كندا

تراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن موافقته على البيان المشترك الصادر في نهاية قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، متهما كندا بـ"عدم التحلي بالنزاهة".

وقال ترامب إن دولا أخرى تفرض "تعريفات ضخمة" على الولايات المتحدة.

وينص البيان المشترك على دعم "نظام تجاري يستند إلى قواعد"، على الرغم من الخلافات الحادة بشأن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وتعهد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بعد ذلك بالمضي قدما في فرض تعريفات مقابلة في الأول من يوليو/تموز.

وفي مؤتمر صحفي، قال ترودو إن خطوة ترامب "المهينة" بالتعلل بمخاوف الأمن القومي هدفها تبرير التعريفات المفروضة على الصلب والألومنيوم.

وأضاف: "سيكون هناك (رد) مع الأسف، لكنه سيكون واضح وحازم لا لبس فيه وهو أننا سنمضي قدما في اتخاذ إجراءات مقابلة في الأول من يوليو/تموز... الكنديون مهذبون وعقلانيون لكنه لن يُتلاعب بهم".

"لا تصدقوا عليه"

وفي تعليقه خلال رحلته إلى حضور قمته في سنغافورة، قال ترامب على تويتر إنه أعطى تعليماته للمسؤولين الأمريكيين بـ "ألا يصدقوا على البيان حتى ننظر في التعريفات الجمركية على السيارات".

وقال ترامب إن ذلك جاء بسبب "التصريحات المغلوطة" لترودو خلال مؤتمره الصحفي، وفي الحقيقة إن كندا تفرض تعريفات ضخمة على مزارعنا وعمالنا وشركاتنا الأمريكية".

وأشار إلى أن ترودو كان "مضللا وضعيفا للغاية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @realDonaldTrump Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٩ يونيو ٢٠١٨

وفي وقت سابق، وقع ترامب البيان المشترك الذي توصلت إليه دول مجموعة السبع الكبرى على الرغم من الخلاف التجاري بينهم.

وتعهد ترامب، في تغريداته على تويتر، بعدم السماح "للدول الأخرى بفرض تعريفات ضخمة وقيود تجارية على المزارعين والعمال والشركات الأمريكية".