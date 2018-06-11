التقطت راشيل هنكسمان هذه الصورة لطريق ضيق صاعد يقود في النهاية إلى منارة كيب سبير في نيوفاوندلاند في كندا. وتقول عنها :"توجد هذه المنطقة في أقصى نقطة بشرق قارة أمريكا الشمالية، وهذه المنارة هي الأقدم في الإقليم، ويزيد عمرها عن 150 عاما، وقامت أجيال من عائلة كانتويل بالعمل في هذه المنارة وإدارتها ويصعدون إليها عبر هذا الممر."