صور الجمهور: الدروب والطرق حول العالم
بي بي سي تنشر كل أسبوع مجموعة من صور الجمهور من مختلف أنحاء العالم حول موضوع محدد، وكانت المسارات والدروب الجميلة موضوع هذا الأسبوع.
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RACHEL HINXMAN
التقطت راشيل هنكسمان هذه الصورة لطريق ضيق صاعد يقود في النهاية إلى منارة كيب سبير في نيوفاوندلاند في كندا. وتقول عنها :"توجد هذه المنطقة في أقصى نقطة بشرق قارة أمريكا الشمالية، وهذه المنارة هي الأقدم في الإقليم، ويزيد عمرها عن 150 عاما، وقامت أجيال من عائلة كانتويل بالعمل في هذه المنارة وإدارتها ويصعدون إليها عبر هذا الممر."
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ANDY FRIEND-SMITH
صورة من أعلى لطريق بمدينة برايتون من برج i360 من تصوير آندي فريند-سميث. والذي يقول :"مع حلول ساعة الظهيرة، أحببت شكل ظلين لاثنين من المارة يسيران عبر هذا الطريق".
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KAREN CRAWCOUR
شاركت كارين كروكور هذه الصورة لأحد الدروب الصخرية في غابة بفيتنام. وبحسب وصفها فهو ممر صاعد يشبه السلم مكون من 500 درجة صخرية ينتهي في قمته بمعبد "هانغ موا". وأظهرت أشعة الشمس التي تسربت من بين الأشجار جمال الممر السحري خاصة مع وجود دخان كثيف نتيجة إحراق قمامة قرب المنطقة.
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JO ALLEN
وفيما يشبه النفق تحت أغصان الأشجار جاءت هذه الصورة لممر يقود إلى هالنكر ويندميل في ويست ساسكس، التقطها جو ألين. ونمت الأشجار على جانبي الممر وارتفعت واقتربت من بعضها لتغلقه من أعلى وتجعله أشبه بنفق جميل فوق الأرض.
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BRIAN ANDERSON
نجح براين أندرسون، في اكتشاف هذا الممشى الذي كان مخبأ بين الأشجار في حديقة يوركشير للمنحوتات، بالقرب من واكفيلد، وقال عنه "إنه اكتشاف رائع بالنسبة لي".
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REONA ROWELL
ريونا رويل، التقطت هذه الصورة لممر وسط الماء في أيرلندا الشمالية. وتقول :"هذا الممر في الماء يربط بين جزيرة هيل ومقاطعة كاونتي داون. ويغرق تحت الماء تماما في أيام المد، لذلك يجب أن تعرف الوقت المناسب لاستخدام هذا الممر".
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KRYSTYNA OKRASA
أحد أضيق الدروب الصاعدة في مدينة كتالونيا الأسبانية، وتقول صاحبة الصورة كريستينا أوكراسا، عن صورتها من منطقة غيرونا "لا توجد مصاعد هنا لذلك فالجميع مضطر لصعود هذا السلم الطويل في هذا الممر الضيق حتى النهاية للوصول إلى الكاتدرائية الموجودة في أعلى التل".
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NANCY RASSIA
وفي الختام هذه الصورة لأشخاص يسيرون في طريق مظلم، تصوير نانسي راسيا. ويمكن للجميع المشاركة بصورهم في موضع الأسبوع المقبل عن "الرفاهية والفخامة"، وأخر موعد لإرسال الصور 12 يونيو / حزيران، على بريد yourpics@bbc.co.uk.
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