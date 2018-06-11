نساء قرية في كتالونيا يصوتن لصالح السباحة عاريات الصدر

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صوت نساء قرية في إقليم كتالونيا بالقرب من برشلونة لصالح السباحة في المسابح العامة عاريات الصدر، وإلغاء الحظر المحلي المفروض عليهن.

وجاء تصويت نساء قرية لاماتلا دل فاليس بنسبة 61 في المئة لصالح السباحة عاريات الصدر مقابل 39 في المئة.

ونظمت السلطة المحلية في كتالونيا التصويت، ونتيجته ملزمة قضائيا، للنساء من سن 16 عاما، وشارك في التصويت 379 امرأة.

وكان النساء قد طالبن بالتصويت بعد أن أمرت الشرطة امرأتين في حمام سباحة عام الصيف الماضي بارتداء الجزء العلوي من البكيني.

وكان رجل إنقاذ في حمام السباحة قد أبلغ الشرطة.

وأدى الأمر إلى احتجاج لأهل القرية تضامنا مع المرأتين، وشارك في الاحتجاج نساء ورجال ذهبوا إلى حمامات السباحة مرتدين سترات سباحة رسم على جزئها العلوي حلمات ثدي.

وتقع القرية، التي يبلغ عدد سكانها ثمانية آلاف شخص، على بعد 35 كيلومترا شمالي برشلونة.