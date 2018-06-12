مصافحة تاريخية بين ترامب وكيم جونغ أون في مستهل قمة سنغافورة

مصدر الصورة AFP/Getty Images

صافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في مستهل قمتهما التاريخية التي تستضيفها سنغافورة.

ويمثل هذا الاجتماع تحولا كبيرا في العلاقات بين البلدين اللذين تبادلا حربا كلامية خلال العام الماضي.

وقال ترامب: "سنجري نقاشا عظيما، وأعتقد أن نجاحا كبيرا سيتحقق".

وأكد كيم على أن "الطريق إلى هنا لم يكن سهلا"، مشيرا إلى أن الممارسات السابقة مثلت عائقا أمام التحرك قدما.

وهذه أول مرة يلتقي فيه زعيم كوري شمالي مع رئيس أمريكي لا يزال في سدة الحكم.

وتأمل واشنطن أن تسفر القمة عن بدء عملية تمهد لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقبيل القمة، أوضح ترامب أن الاجتماعات التمهيدية بين واشنطن وبيونغيانغ مضت على نحو جيد.

وذكر كيم لصحفيين أن سنغافورة ستسجل في التاريخ إذا تم التوصل إلى اتفاق خلال لقائه مع ترامب.

مصدر الصورة Reuters Image caption كوريون يشاهدون لقاء ترامب مع كيم في مقر الرابطة الكورية بسنغافورة

ما الذي يميز هذه القمة؟

ظلت كوريا الشمالية لعقود تعامل كدولة منبوذة، لكن زعيمها يعامل الآن كرجل دولة.

وفي العام الماضي، كان من النادر رؤية علم كوريا الشمالية يرفرف في أي مكان في آسيا.

واليوم، يلتقي كيم - الذي يتزعم نظاماً استبدادياً - شخصيات بارزة.

ما هو جدول الأعمال؟

لم يعلن سوى عن تفاصيل قليلة بشأن جدول الأعمال.

ومن المتوقع أن يعقد ترامب وكيم جونغ أون اجتماعاً بحضور المترجمين فقط. وسيستمر الاجتماع لمدة 45 دقيقة إلى ساعة تقريبا، ثم ينضم إليهما كبار المستشارين والمسوؤلين.

ووفقاً للبيت الأبيض، هذه هي أجندة القمة:

تبادل التحيات بين ترامب وكيم (الساعة 9 بالتوقيت المحلي -الواحدة بتوقيت غرينيتش)

اجتماع بين ترامب وكيم بحضور المترجمين فقط.

اجتماع موسع مع ممثلين آخرين.

غداء عمل.

ويغادر ترامب سنغافورة في نفس الليلة إلى الولايات المتحدة ، فيما يغادر كيم قبل ذلك (14:00) بالتوقيت المحلي.