بالصور: مصافحة تاريخية وابتسامات في قمة ترامب وكيم

  • 12 يونيو/ حزيران 2018

مجموعة من الصور تسجل القمة التاريخية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

  • مصافحة تاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فندق كابيلا على جزيرة سينتوسا في سنغافورة. AFP

    مصافحة تاريخية بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في فندق كابيلا على جزيرة سينتوسا في سنغافورة.

  • ترامب يصافح كيم خلال اجتماعهما الموسع مع كبار المسوؤولين والمستشارين من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. Reuters

    الزعميان عقدا اجتماعا بحضور المترجمين فقط، وذلك قبل أن ينضم إليهما مستشارين ومسؤولين بارزين.

  • كوريون يشاهدون لقاء ترامب مع كيم في مقر الرابطة الكورية بسنغافورة Reuters

    كوريون يشاهدون لقاء ترامب مع كيم في مقر الرابطة الكورية بسنغافورة

  • موكب زعيم كوريا الشمالية متجهاً إلى مقر القمة في سنغافورة Reuters

    موكب زعيم كوريا الشمالية متجهاً إلى مقر القمة في سنغافورة

  • موكب الرئيس الأمريكي متجهاً إلى فندق كابيلا على جزيرة سنتوسا في سنغافورة EPA

    موكب الرئيس الأمريكي متجهاً إلى فندق كابيلا على جزيرة سنتوسا في سنغافورة

  • عاملة نظافة تضع اللمسات الأخيرة على الموقع الذي شهد اللحظة التاريخية Reuters

    عاملة نظافة تضع اللمسات الأخيرة على الموقع الذي شهد اللحظة التاريخية

  • وهذه أول مرة يلتقي فيه زعيم كوري شمالي مع رئيس أمريكي لا يزال في سدة الحكم. Reuters

    هذه أول مرة يلتقي فيه زعيم كوري شمالي مع رئيس أمريكي لا يزال في سدة الحكم.

  • لا تتوقع الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق نهائي في سنغافورة. ووصف ترامب القمة بأنها "لقاء تعارف". Reuters

    لا تتوقع الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق نهائي في سنغافورة. ووصف ترامب القمة بأنها "لقاء تعارف".

  • مواطن من كوريا الجنوبية يرفع لافتة دعم للقمة التي جاءت بعد حرب كلامية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. Reuters

    مواطن من كوريا الجنوبية يرفع لافتة دعم للقمة التي جاءت بعد حرب كلامية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.