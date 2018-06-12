بالصور: مصافحة تاريخية وابتسامات في قمة ترامب وكيم
مجموعة من الصور تسجل القمة التاريخية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
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AFP
مصافحة تاريخية بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في فندق كابيلا على جزيرة سينتوسا في سنغافورة.
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Reuters
الزعميان عقدا اجتماعا بحضور المترجمين فقط، وذلك قبل أن ينضم إليهما مستشارين ومسؤولين بارزين.
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Reuters
كوريون يشاهدون لقاء ترامب مع كيم في مقر الرابطة الكورية بسنغافورة
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Reuters
موكب زعيم كوريا الشمالية متجهاً إلى مقر القمة في سنغافورة
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EPA
موكب الرئيس الأمريكي متجهاً إلى فندق كابيلا على جزيرة سنتوسا في سنغافورة
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Reuters
عاملة نظافة تضع اللمسات الأخيرة على الموقع الذي شهد اللحظة التاريخية
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Reuters
هذه أول مرة يلتقي فيه زعيم كوري شمالي مع رئيس أمريكي لا يزال في سدة الحكم.
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Reuters
لا تتوقع الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق نهائي في سنغافورة. ووصف ترامب القمة بأنها "لقاء تعارف".
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Reuters
مواطن من كوريا الجنوبية يرفع لافتة دعم للقمة التي جاءت بعد حرب كلامية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
معرض الصور
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