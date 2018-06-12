تقارير عن احتجاز مسلح لرهائن وسط العاصمة الفرنسية

احتشد العشرات من عناصر الشرطة في منطقة وسط باريس للتعامل مع حالة قيام رجل مسلح بـ "احتجاز رهائن"، بحسب مصادر في الشرطة الفرنسية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر لم تسمه قوله إن "مسلحا يحتجز رهينتين على الأقل".

وأضاف أن "الوضع ملتبس جدا" ولكن لا يبدو أن له صلة بالإرهاب .

وتعيش باريس في حالة انذار عالية وتأهب في الأوساط الأمنية في أعقاب سلسلة الهجمات التي شنها مسلحون "جهاديون" في السنوات الثلاث الماضية، وكان آخرها هجوم شخص مسلح بسكين كبير في مدينة باريس في الشهر الماضي والذي قتل فيه شخص واحد.