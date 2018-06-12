تقارير عن احتجاز مسلح لرهائن وسط العاصمة الفرنسية

  • 12 يونيو/ حزيران 2018
خبر عاجل

احتشد العشرات من عناصر الشرطة في منطقة وسط باريس للتعامل مع حالة قيام رجل مسلح بـ "احتجاز رهائن"، بحسب مصادر في الشرطة الفرنسية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر لم تسمه قوله إن "مسلحا يحتجز رهينتين على الأقل".

وأضاف أن "الوضع ملتبس جدا" ولكن لا يبدو أن له صلة بالإرهاب .

وتعيش باريس في حالة انذار عالية وتأهب في الأوساط الأمنية في أعقاب سلسلة الهجمات التي شنها مسلحون "جهاديون" في السنوات الثلاث الماضية، وكان آخرها هجوم شخص مسلح بسكين كبير في مدينة باريس في الشهر الماضي والذي قتل فيه شخص واحد.

مواضيع ذات صلة

المزيد حول هذه القصة