بيع حقيبة نسائية مستعملة بـ 217 ألف دولار في لندن

مصدر الصورة Getty Images Image caption الحقيبة بيعت في دار كريستي للمزادات في لندن الثلاثاء

بيعت حقيبة يد مستعملة من نوع "إرمز بركن" بنحو 217 ألف دولار في مزاد علني في لندن، وهو رقم قياسي جديد في أوروبا تسجله حقيبة اليد الأغلى في العالم.

وتخطت حقيبة "هيمالايا بركن" المصنوعة عام 2008، وبها قفل من الذهب الأبيض المغطى بالماس، سعر العرض الذي تراوح بين 133 ألف دولار إلى 199 ألف دولار.

وبلغ أعلى سعر تسجله حقيبة يد في مزاد علني، وكانت من نوع "إرمز بركن" أيضا، 380 ألف دولار بيعت في هونغ كونغ عام 2017.

وقالت دار كريتسي للمزادات في بريطانيا "إنها الحقيبة الأغلى في العالم بلا منازع".

وقال ماثيو روبنجر، المدير الدولي في الدار، إن هذه هي المرة الأولى التي تباع فيها حقيبة اليد في مزاد علني أوروبي.

ووصفت الحقيبة، المصنوعة من جلد تمساح النيل الإفريقي منذ عشر سنوات، على أنها حقيبة من "مستعملة ودون عيوب ظاهرة".

ويبلغ عرض الحقيبة 30 سنتيمترا، وصنعت من جلد تمساح النيل الإفريقي وبها بعض الزخرفات المصنوعة من الماس.

مصدر الصورة CHRISTIE'S Image caption الحقيبة حققت رقما قياسيا جديدا في أوروبا

ويشير اسم الحقيبة إلى تدرج ألوان، قيل إنه يشبه التلال المغطاة بالثلوج في جبال الهيمالايا.

كما بيعت حقيبة زرقاء من نفس النوع صنعت عام 2006 بنحو 133 ألف دولار في نفس المزاد، الثلاثاء.

وشوهدت كيم كارداشيان وفيكتوريا بيكهام وسيلين ديون تحملن حقيبة هيمالايا النادرة في أذرعهن، وتحرص الكثيرات من المشاهير على اقتناء حقيبة "إرمز بركن" ضمن مجموعات الإكسسوارات الخاصة بهن.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الشركة المصنعة لحقائب بركن تقول إن ماريا كاري وتمارا إيكلستون وكلوي كارداشيان من بين معجبيها

وتباع الحقيبة الجديدة من "إرمز بركن" بنحو تسعة آلاف و330 دولارا، لكنه من الصعب للغاية شرائها نظرا لقائمة الانتظار الطويلة.

وصممت دار الموضة الفرنسية "إرمز" الحقيبة التي باتت تعرف باسم "بركن" عام 1981.

وسميت الحقيبة على اسم الممثلة جين بركن، وأصبحت واحدة من أغلى الإكسسوارات في العالم.

وكانت بركن قد قابلت الرئيس التنفيذي لشركة إرمز على متن رحلة طيران من باريس إلى لندن، فعرض عليها رئيس الشركة تصميم حقيبة سفر يدوية لها، وسألها عما إذا كان يمكن للشركة تسميتها على اسمها.

وقالت بركن إنها شعرت بـ "الإطراء الشديد" وأجابت "نعم نعم نعم".

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