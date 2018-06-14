مصدر الصورة EPA Image caption بومبيو أطلع حلفاء أمريكا على تفاصيل اتفاق ترامب وكيم في قمة سنغافورة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن رفع العقوبات عن كوريا الشمالية لن يتم إلا بعد "نزع سلاحها النووي بالكامل".

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي بكوريا الجنوبية مع نظيريه الياباني والكوري، إن بيونغ يانغ تعهدت بالتخلي عن برنامجها النووي وإخلاء شبة الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اجتمع بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، في لقاء تاريخي بين قادة البلدين في سنغافورة.

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وسافر بومبيو إلى كوريا الجنوبية لإطلاع حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين (سيول وطوكيو) على ما تم الاتفاق عليه، وعلى إعلان ترامب المفاجئ أنه سينهي التدريبات العسكرية الروتينية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حتى لا تغضب كوريا الشمالية.

وأضاف الوزير الأمريكي أن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالكامل ويمكن التحقق من هذا ولا يمكن العودة عنها".

"شكوك"

وكانت هناك شكوك عميقة حول الاتفاقية، حيث قال المراقبون إنها تفتقر إلى التفاصيل حول الكيفية التي ستتخلى بها كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية وكيف سيتم التحقق من هذه العملية.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن العقوبات على بيونغ يانغ "ستظل سارية المفعول" إلى أن "تصبح الأسلحة النووية غير فعالة" ، ولكن لم يتضح بالضبط ما الذي يعنيه ذلك.

وقال في مؤتمر صحفي بعد القمة مع جونغ-أون "في مرحلة معينة أتطلع الى نزعها وسيتم هذا عندما نعرف أننا نسير في الطريق."

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية ما جاء في تقرير لوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، بأن ترامب وكيم اتفقا على عملية التفكيك النووي "خطوة بخطوة".

وقد تم اتخاذ هذا التقرير للإشارة إلى أن الولايات المتحدة ستقدم تنازلات لبيونغ يانغ في كل خطوة من الخطوات.

وقال بومبيو :"نعتقد أن كيم جونغ-أون يدرك الضرورة الملحة (لنزع السلاح النووي)". "ويجب أن نفعل ذلك بسرعة."

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