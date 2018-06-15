ألوان تزين احتفالات المسلمين حول العالم بعيد الفطر
صور احتفالات المسلمين حول العالم بمناسبة انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر
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Getty Images
سيدة فلبينية تشارك في صلاة العيد في منتزه عام في العاصمة مانيلا.
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EPA
فتى هندي يلبس ثيابا جديدة استعدادا للاحتفال في العيد في الشطر الهندي من إقليم كشمير.
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AFP
مسلمون يؤدون صلاة العيد في مسجد ميفلانا في مدينة روتردام في هولندا.
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EPA
مصلون يؤدون صلاة العيد في مسجد بيت الرحمن الكبير في مدينة باندا اتشيه في إندونيسيا.
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AFP
عناق في باحة مسجد شاهيدو شامشيرا في العاصمة الأفغانية كابول.
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Reuters
صلوات العيد في "نادي السيد علي" للمسلمين في نيروبي، كينيا.
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Reuters
احتفالات المسلمين بالعيد في حديقة هيث بارك في مدينة برمنغهام في المملكة المتحدة.
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EPA
صلاة العيد في جامع الأمين في العاصمة اللبنانية بيروت.
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Reuters
سيدة تحضر كعك العيد التقليدي في مخبز في العاصمة الصومالية مقديشو.
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Reuters
رجل يبيع الفاكهة والحلويات للاحتفال بالعيد في سوق شعبي في رفح، قطاع غزة.
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AFP
تحضير كعك العيد التقليدي "كليجة" في أحد المخابز في العاصمة العراقية بغداد.
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