ألوان تزين احتفالات المسلمين حول العالم بعيد الفطر

  • 15 يونيو/ حزيران 2018

صور احتفالات المسلمين حول العالم بمناسبة انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر

  • سيدة فلبينية تشارك في صلاة العيد في منتزه عام في العاصمة مانيلا. Getty Images

    سيدة فلبينية تشارك في صلاة العيد في منتزه عام في العاصمة مانيلا.

  • فتى هندي يلبس ثيابا جديدة استعدادا للاحتفال في العيد في الشطر الهندي من إقليم كشمير. EPA

    فتى هندي يلبس ثيابا جديدة استعدادا للاحتفال في العيد في الشطر الهندي من إقليم كشمير.

  • مسلمون يؤدون صلاة العيد في مسجد ميفلانا في مدينة روتردام في هولند AFP

    مسلمون يؤدون صلاة العيد في مسجد ميفلانا في مدينة روتردام في هولندا.

  • مصلون يؤدون صلاة العيد في مسجد بيت الرحمن الكبير في مدينة باندا اتشيه في إندونيسيا. EPA

    مصلون يؤدون صلاة العيد في مسجد بيت الرحمن الكبير في مدينة باندا اتشيه في إندونيسيا.

  • عناق في باحة مسجد شاهيدو شامشيرا في العاصمة الأفغانية كابول. AFP

    عناق في باحة مسجد شاهيدو شامشيرا في العاصمة الأفغانية كابول.

  • صلوات العيد في نادي السيد علي للمسلمين في نيروبي، كينيا. Reuters

    صلوات العيد في "نادي السيد علي" للمسلمين في نيروبي، كينيا.

  • احتفالات المسلمين بالعيد في حديقة هيث بارك في مدينة برمنغهام في المملكة المتحدة. Reuters

    احتفالات المسلمين بالعيد في حديقة هيث بارك في مدينة برمنغهام في المملكة المتحدة.

  • صلاة العيد في جامع الأمين في العاصمة اللبنانية بيروت. EPA

    صلاة العيد في جامع الأمين في العاصمة اللبنانية بيروت.

  • سيدة تحضر كعك العيد التقليدي في مخبز في مقديشو في الصومال. 13, 2018 Reuters

    سيدة تحضر كعك العيد التقليدي في مخبز في العاصمة الصومالية مقديشو.

  • رجل يبيع الفاكهة والحلويات للاحتفال بالعيد في سوق شعبي في رفح، قطاع غزة. Reuters

    رجل يبيع الفاكهة والحلويات للاحتفال بالعيد في سوق شعبي في رفح، قطاع غزة.

  • تحضير كعك العيد التقليدي "كليجة" في أحد المخابز في العاصمة العراقية بغداد. AFP

    تحضير كعك العيد التقليدي "كليجة" في أحد المخابز في العاصمة العراقية بغداد.