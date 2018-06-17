مصدر الصورة Reuters Image caption اندفعت سيارة الأجرة أعلى رصيف مكتظ بالمشاة وصدمت عددا من الأشخاص، ما أدى إلى إصابتهم

قال السائق الذي اندفع بسيارته الأجرة على رصيف للمشاة وسط العاصمة الروسية موسكو مساء السبت فأصاب 8 أشخاص إنه هرب من موقع الحادث خوفا من أن "يقتله المارة" انتقاما.

وأصيب في الحادث عددا من مشجعي فريق المكسيك الذي يشارك في منافسات بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وأظهر فيديو سجلته كاميرات المراقبة، نُشر على التواصل الاجتماعي، انحراف السيارة الأجرة عن مسارها بسرعة كبيرة أثناء توقف صفوف من السيارات بسبب الازدحام مروري، مما أدى إلى اصطدامها بعدد من المارة قبل أن تتوقف.

ولاذ سائق السيارة بالفرار رغم مطاردة المارة له قبل أن تلقي الشرطة الروسية القبض عليه.

وقالت الشرطة إن السائق إنه من مواطني قيرغيزستان ويبلغ من العمر 28 عاما.

وعرضت الشرطة فيديو للتحقيق من السائق الذي أكد أنه كان خلف المقود لأكثر من عشرين ساعة، وأنه ضغط على مزود الوقود عن طريق الخطأ.

وقال الرجل، الذي بدت على وجهه علامات الانزعاج الشديد: "أردت أن أضغط على المكابح حتى يعبر أحد المشاة، لكني غيرت موضع قدمي لأضغط على مزود الوقود ، بعدها رأيت الناس أمامي".

وأشار إلى أنه فر من موقع الحادث لظنه أن الناس"قد يقتلوه" موضحا أن الحادث لم يكن عمدا.

ولكن شاهدة عيان تدعى فيكتوريا غيرانوفيتش شككت في رواية السائق قائلة "أشعر أنه فعلها متعمدا لأنه كان وسط ازدحام مروري شديد والسيارات تتحرك ببطء".

وأضافت متسائلة "كيف لأحد أن يفقد السيطرة على عجلة القيادة ويضغط بقوة على مزود الوقود وسط هذا الزحام".

وأكدت أن معظم المصابين فتيات وتلقوا المساعدة من المارة قبل وصول سيارة الإسعاف.

وقال مصدر رسمي روسي عن المصابين إن "هناك سبعة منهم بحالة جيدة بينما يعاني شخص واحد فقط من إصابة متوسطة الخطورة".

ووقع الحادث بالقرب من مقر الكرملين والميدان الأحمر، وهو موقع يكتظ بالسائحين أغلب الوقت.

وتستضيف روسيا نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد أن تعهدت بإجراءات تأمين "غير مسبوقة" في جميع المدن التي تشهد المباريات.

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