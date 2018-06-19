مقتل مغني الراب إكس إكس إكس تنتيشن في فلوريدا

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قتل مغني الراب الأمريكي إكس إكس إكس تنتيشن (20 عاما) في حادث إطلاق نار جنوب فلوريدا.

وأطلق النار على تنتيشن الذي ذاع صيته بعد نجاح مدو للعديد من ألبوماته خلال مغادرته متجراً لبيع الدراجات النارية وبعد اعتراضه من قبل مسلح أطلق النار عليه.

وقالت الشرطة إن "تنتيشن واسمه الحقيقي جاسيح أونفروي قد نُقل إلى المستشفى، إلا انه ما لبث أن فارق الحياة".

ويوصف تنتيشن بأنه من أكثر مغني الراب إثارة للجدل كما أنه كان يواجه اتهامات تتعلق بالعنف الأسري.

وقال مكتب عمدة المقاطعة إن " مسلحين اعترضوا طريق أونفري عندما كان يغادر متجرا لبيع الدراجات النارية قبل الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي".

وأضاف "أطلق رجل واحد على الأقل النار عليه قبل أن يفر مع صديقه من موقع الحادث الذي يبعد نحو 69 كلم من شمال ميامي".

مصدر الصورة THADDAEUS MCADAMS/FILMMAGIC/GETTY Image caption ذاع صيت مغني الراب الشهير تنتيشن بعد انتشار أغانيه ومنها: Moonlight و sad

وقال المحققون إن "الحادث على ما يبدو تم بهدف السرقة".

ونُشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها أونفروي منهاراً داخل سيارته.

وقال شاهد عيان لموقع "تي أم زد" إنه "سمع دوي إطلاق نار خارج متجر لبيع الدراجات النارية".

وذاع صيت مغني الراب الشهير تنتيشن بعد انتشار أغانيه ومنها: Moonlight و sad ، كما ازدادت شهرته بعد صدور ألبومه في 17 أغسطس/آب الماضي .

وانضمت اغاني تنتيشن لقائمة أفضل 200 أغنية بعد إطلاق ألبومه الثاني الذي عالج قضايا عديدة منها: الاكتئاب.