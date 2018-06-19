مصدر الصورة AFP Image caption لم تتضح بعد دوافع الهجوم على المقهى.

فتح شخص النار على مقهى للإنترنت فى مدينة مالمو، جنوب السويد، ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص.

وأصيب عدد آخر في وسط المدينة مساء الاثنين عندما فتح مهاجم واحد على الأقل النار بينما كان الناس يغادرون المقهى، قريبا من مركز للشرطة.

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا نحو 15 طلقة أطلقت بواسطة سلاح آلي.

وقالت الشرطة إنه لا يوجد مؤشر على أن الحادث إرهابي. وتشير تقارير إلى أن الشرطة تبحث عن سيارة داكنة اللون.

ويُعتقد أن المسلح فتح النار من سيارة أو أقلته سيارة من المكان إثر تنفيذه الهجوم.

وذكرت وسائل الإعلام السويدية أن واحدا على الأقل من الضحايا كان معروفا للشرطة.

وقالت التقارير إن أعمار الرجال الثلاثة الذين لقوا حتفهم هي 18 و20 و29 عاما.