أسبوع لأزهار بريطانيا

مصدر الصورة Tessa Bunney

نحن أمة من المزارعين والبستانيين ومحبي الزهور. وتقدر تجارة الزهور المقطوفة في بريطانيا بأكثر من ملياري جنيه إسترليني سنوياً. وتواظب المصورة تيسا باني على توثيق عمل مزارعي الزهور، وننشر هنا بعض من صورها بمناسبة أسبوع الزهور البريطاني.

مصدر الصورة Tessa Bunney Image caption زراعة زهرة التوليب

كانت مزارع الزهور علامة مميزة في لريف البريطاني في الماضي، وكان البستانيون يزرعون الزهور بين الخضراوات في حدائقهم.

في القرن الثامن عشر، ساهم تطور خطوط النقل في ظهور المزارع الكبيرة، وكانت القطارات تنقل زهور البنفسج من داوليش، وزهور الثلج من لينكولنشاير، والنرجس من كورنوال بصورة يومية.

مصدر الصورة Tessa Bunney Image caption حزمة من زهور النرجس

لطالما ارتبط إنتاج الزهور بطرق النقل. ومع ظهور الطائرات، أضحت المسافات أقصر أكثر فأكثر. والآن يمكننا الحصول على أي نوع من الزهور في أي وقت من العام أو نقلها من خط الاستواء أو من المزارع الهولندية الهائلة بسهولة أكثر.

مصدر الصورة Tessa Bunney Image caption حزمة من زهور الحوذان

انتشر في الآونة الأخيرة عدد من المزارع البريطانية الصغيرة الحجم زيادة الاهتمام بالاستدامة البيئية والمنتجات الموسمية المحلية. وتعمل باني بالتعاون مع أعضاء منظمة "زهور المزرعة" غير الربحية للاحتفال بمزارعي الزهور المحليين في بريطانيا

مصدر الصورة Tessa Bunney

مصدر الصورة Tessa Bunney Image caption بذور زهرة النرجس البري

مصدر الصورة Tessa Bunney Image caption زهور الأريغارون أو شيخ الربيع

مصدر الصورة Tessa Bunney Image caption حزمة من زهور الأضاليا

مصدر الصورة Tessa Bunney Image caption التحضير لحزمة من الزهور لتحملها العروس في عرسها

تعرض المصورة الفوتوغرافية تيسا باني صورها الخاصة بالزهور في بريطانيا في متحف ريدال فولك من 24 يونيو/حزيران إلى 18 يوليو/تموز.