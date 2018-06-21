ترامب يتراجع عن سياسة فصل الأطفال المهاجرين عن أسرهم

مصدر الصورة EPA Image caption ترامب يقول إن إدارته ستواصل سياسة عدم التسامح مع المخالفين

رضخ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للضغط العام، ووقع أمرا تنفيذيا يعد فيه "بالحفاظ على الأسر معا" في مخيمات للمهاجرين.

وتراجع ترامب عن سياسته وسط غضب دولي من فصل الأطفال والآباء والأمهات الذين لا يحملون وثائق هجرة.

وقال ترامب إن السبب وراء قراره الأخير هو صور الأطفال الذين انتزعوا من والديهم، الذين يقبعون قيد السجن وينتظرون المحاكمة بسبب عبورهم الحدود بطريقة غير قانونية.

ولكن الأمر التنفيذي الجديد لا يعالج حالات الأسر التي أدت سياسة ترامب إلى فصل أفرادها بالفعل.

ويقول مسؤولو الهجرة في الولايات المتحدة إن 2342 طفلا فصلوا عن 2206 أشخاص من الآباء والأمهات، في الفترة الواقعة بين 5 مايو/أيار و9 يونيو/حزيران.

وقال ترامب خلال توقيع الأمر التنفيذي أمس الأربعاء "هذا يتعلق بالحفاظ على الأسر معا".

وأضاف "لا أحب منظر الأسر المنفصلة"، ولكنه قال إن الإدارة ستواصل "سياسة عدم التسامح" مع المخالفين، وستحاكم أي شخص يعبر الحدود بطريقة غير قانونية.