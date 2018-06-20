بالصور: كارثة بحرية جديدة في إندونيسيا

  • 20 يونيو/ حزيران 2018

غرق عبارة في واحدة من أعمق بحيرات العالم ومخاوف من موت حوالي 200 شخص.

  • فريق الإنقاذ تبحث عن ضحايا العبارة في مياه البحيرة. Reuters

    كان الطقس هادئا يوم الأربعاء الذي شهد كارثة غرق العبارة في مياه بحيرة توبا الإندونيسية. لكن سريعا ما تتغير الظروف الجوية في البحيرة الخلابة، التي شهدت سلسلة حوادث مشابهة، من بينها غرق عبارة عام 1997 ومقتل 80 شخصا على متنها.

  • احتشد أهالي الضحايا على شاطئ البحيرة لمعرفة مصير ذويهم. AFP/Getty images

    لم يكن مصرح للعبارة الإندونيسة بحمل أكثر من 60 شخصا، كما لم تكن بها قائمة للركاب. وأنشأت السلطات مركزا المعلومات على شاطئ البحيرة للإعلان أولا بأول عن تطورات عملية البحث.

  • انضم فريق من 25 غواصا من عناصر من القوات البحرية، للبحث عن العبارة، إضافة إلى مركبات تعمل تحت الماء، لكن لا يمكن تشغيلها في عمق يتجاوز 380 مترا. AFP/Getty images

    انضم فريق من 25 غواصا من القوات البحرية، للبحث عن العبارة.

  • إحدى الناجيات من الحادث يحيط بها أفراد أسرتها. AFP/Getty images

    قال مسؤولون إندونيسيون إن فرق الإنقاذ انتشلت 18راكبا فقط منذ غرق العبارة.

  • سيدة تبكي بعد علمها بأن عددا من أفراد أسرتها من بين المدرجين على قائمة المفقودين في الحادث. AFP/Getty images

    سيدة تبكي بعد علمها بأن عددا من أفراد أسرتها في قائمة المفقودين.

  • سيدة تبرز صورة قريبتها AFP/Getty images

    سيدة تبرز صورة قريبة لها من بين الذين فقدوا في حادث العبارة. ويقول المسؤولون إن مشغلي العبّارة لم يوزعوا تذاكر على الركّاب، ولذلك ليست هناك أي سجلات لمن كانوا على متنها.

  • سعى أقارب الضحايا إلى البحث عن أسماء ذويهم في قوائم المفقودين. AFP/Getty images

    تتوقع فرق الإنقاذ العثور على مزيد من الضحايا في العبارة المنكوبة بمجرد تحديد موقع غرقها في البحيرة التي يبلغ عمقها 450 مترا. وسعى أقارب الضحايا إلى البحث عن أسماء ذويهم في قوائم المفقودين.

  • سيدات يسيطر عليهن الحزن والبكاء بعد فقدهن أقارب في حادث العبارة. AFP/Getty images

    سيدات يسيطر عليهن الحزن والبكاء بعد فقدهن أقارب في الحادث. وتقول السلطات إنها تسعى جاهدة لفرض معايير السلامة الأساسية على القوارب المسافرة عبر مياهها الممتدة على مساحات شاسعة وجزرها التي يتجاوز عددها 1300 جزيرة.

  • احتشدت عشرات الأسر على شاطئ البحيرة انتظارا لمعرفة نتيجة أعمال البحث عن جثث الضحايا أو انتشال ناجين Reuters

    تشيع حوادث غرق العبارات في إندونيسيا. ويفقد الكثير من الأسر العشرات من أبنائها فيها

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