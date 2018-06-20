بالصور: كارثة بحرية جديدة في إندونيسيا
غرق عبارة في واحدة من أعمق بحيرات العالم ومخاوف من موت حوالي 200 شخص.
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Reuters
كان الطقس هادئا يوم الأربعاء الذي شهد كارثة غرق العبارة في مياه بحيرة توبا الإندونيسية. لكن سريعا ما تتغير الظروف الجوية في البحيرة الخلابة، التي شهدت سلسلة حوادث مشابهة، من بينها غرق عبارة عام 1997 ومقتل 80 شخصا على متنها.
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AFP/Getty images
لم يكن مصرح للعبارة الإندونيسة بحمل أكثر من 60 شخصا، كما لم تكن بها قائمة للركاب. وأنشأت السلطات مركزا المعلومات على شاطئ البحيرة للإعلان أولا بأول عن تطورات عملية البحث.
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AFP/Getty images
انضم فريق من 25 غواصا من القوات البحرية، للبحث عن العبارة.
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AFP/Getty images
قال مسؤولون إندونيسيون إن فرق الإنقاذ انتشلت 18راكبا فقط منذ غرق العبارة.
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AFP/Getty images
سيدة تبكي بعد علمها بأن عددا من أفراد أسرتها في قائمة المفقودين.
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AFP/Getty images
سيدة تبرز صورة قريبة لها من بين الذين فقدوا في حادث العبارة. ويقول المسؤولون إن مشغلي العبّارة لم يوزعوا تذاكر على الركّاب، ولذلك ليست هناك أي سجلات لمن كانوا على متنها.
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AFP/Getty images
تتوقع فرق الإنقاذ العثور على مزيد من الضحايا في العبارة المنكوبة بمجرد تحديد موقع غرقها في البحيرة التي يبلغ عمقها 450 مترا. وسعى أقارب الضحايا إلى البحث عن أسماء ذويهم في قوائم المفقودين.
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AFP/Getty images
سيدات يسيطر عليهن الحزن والبكاء بعد فقدهن أقارب في الحادث. وتقول السلطات إنها تسعى جاهدة لفرض معايير السلامة الأساسية على القوارب المسافرة عبر مياهها الممتدة على مساحات شاسعة وجزرها التي يتجاوز عددها 1300 جزيرة.
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Reuters
تشيع حوادث غرق العبارات في إندونيسيا. ويفقد الكثير من الأسر العشرات من أبنائها فيها
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