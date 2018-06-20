بالصور: كارثة بحرية جديدة في إندونيسيا

كان الطقس هادئا يوم الأربعاء الذي شهد كارثة غرق العبارة في مياه بحيرة توبا الإندونيسية. لكن سريعا ما تتغير الظروف الجوية في البحيرة الخلابة، التي شهدت سلسلة حوادث مشابهة، من بينها غرق عبارة عام 1997 ومقتل 80 شخصا على متنها.