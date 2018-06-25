صور من أفريقيا
مجموعة من أفضل الصور التي التقطت في أفريقيا، أو من جانب أفارقة حول العالم خلال الأسبوع الماضي.
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AFP
راقص من شعب توركانا- وهم مجموعة عرقية في كينيا- يؤدي رقصة تحت الأضواء الزرقاء، خلال مهرجان ثقافي في العاصمة نيروبي.
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AFP
مثَّل المشاركون في المهرجان 14 مجموعة عرقية، بما فيهم سامبورو.
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AFP
شاركت مجموعة المولو العرقية الصغيرة- التي أوشكت لغتها على الانقراض - في المهرجان لإظهار التنوع العرقي في كينيا.
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Reuters
في نيجيريا، يعرض عمل فني من البرونز، في متجر بمدينة بنين جنوبي البلاد، وكانت تلك المدينة مركزا لأقدم الممالك في المنطقة،إلى أن ضُمت للإمبراطورية البريطانية عام 1897.
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AFP
بورنديون يؤدون عرضا فنيا، في مخيم للاجئين في مالاوي، احتفاء باليوم العالمي للاجئين.
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EPA
أطفال سودانيون وصوماليون حضروا فعاليات اليوم العالمي للاجئين، في المدينة القديمة في العاصمة السورية دمشق.
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AFP
في أوغندا، راقصون يؤدون عرضا فنيا خلال افتتاح طريق سريع، مولته الصين، بطول 51 كيلومترا ويربط بين العاصمة كمبالا ومطار عنتيبي الدولي.
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AFP
لاعب كرة القدم الغاني، سولي مونتاري، يلتقط صورة سيلفي مع الجماهير في العاصمة أكرا، خلال احتفالات عيد الفطر.
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AFP
في كأس العالم لكرة القدم في روسيا، المهاجم النيجيري كيليتشي إيهيناتشو يقوم بتمارين الإحماء، خلال حصة تدريبية.
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AFP
لوحات تجسد لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، ومدرب فريق مانشستر يونايتد السابق إليكس فيرغسون تعرض في سان بطرسبرغ ضمن مشروع فني بعنوان "مثل الآلهة".
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EPA
جماهير السنغال يحتفلون بفوز منتخبهم، بنتيجة هدفين مقابل هدف على بولندا، وذلك في المنطقة المخصصة لجماهير الفيفا في موسكو.
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AFP
يمارس هذا الحشد من الناس تمرينات اليوغا، على شاطئ بمدينة ديربان في جنوب أفريقيا.
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