صور من أفريقيا

  • 25 يونيو/ حزيران 2018

مجموعة من أفضل الصور التي التقطت في أفريقيا، أو من جانب أفارقة حول العالم خلال الأسبوع الماضي.

  • راقص من شعب التوركانا في كينيا AFP

    راقص من شعب توركانا- وهم مجموعة عرقية في كينيا- يؤدي رقصة تحت الأضواء الزرقاء، خلال مهرجان ثقافي في العاصمة نيروبي.

  • راقص من سامبور AFP

    مثَّل المشاركون في المهرجان 14 مجموعة عرقية، بما فيهم سامبورو.

  • شخص من مجموعة المولو العرقية في كينيا AFP

    شاركت مجموعة المولو العرقية الصغيرة- التي أوشكت لغتها على الانقراض - في المهرجان لإظهار التنوع العرقي في كينيا.

  • عمل فني من البرونز في نيجيريا Reuters

    في نيجيريا، يعرض عمل فني من البرونز، في متجر بمدينة بنين جنوبي البلاد، وكانت تلك المدينة مركزا لأقدم الممالك في المنطقة،إلى أن ضُمت للإمبراطورية البريطانية عام 1897.

  • أشخاص يؤدون عرضا AFP

    بورنديون يؤدون عرضا فنيا، في مخيم للاجئين في مالاوي، احتفاء باليوم العالمي للاجئين.

  • أطفال سودانيون وصوماليون EPA

    أطفال سودانيون وصوماليون حضروا فعاليات اليوم العالمي للاجئين، في المدينة القديمة في العاصمة السورية دمشق.

  • راقصون من أوغندا AFP

    في أوغندا، راقصون يؤدون عرضا فنيا خلال افتتاح طريق سريع، مولته الصين، بطول 51 كيلومترا ويربط بين العاصمة كمبالا ومطار عنتيبي الدولي.

  • لاعب كرة القدم الغاني سولي مونتاري (وسط الصورة) AFP

    لاعب كرة القدم الغاني، سولي مونتاري، يلتقط صورة سيلفي مع الجماهير في العاصمة أكرا، خلال احتفالات عيد الفطر.

  • كيليتشي إيهيناتشو AFP

    في كأس العالم لكرة القدم في روسيا، المهاجم النيجيري كيليتشي إيهيناتشو يقوم بتمارين الإحماء، خلال حصة تدريبية.

  • معرض فني في سان بطرسبرغ AFP

    لوحات تجسد لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، ومدرب فريق مانشستر يونايتد السابق إليكس فيرغسون تعرض في سان بطرسبرغ ضمن مشروع فني بعنوان "مثل الآلهة".

  • جماهير السنغال في موسكو EPA

    جماهير السنغال يحتفلون بفوز منتخبهم، بنتيجة هدفين مقابل هدف على بولندا، وذلك في المنطقة المخصصة لجماهير الفيفا في موسكو.

  • أشخاص يمارسون اليوغا AFP

    يمارس هذا الحشد من الناس تمرينات اليوغا، على شاطئ بمدينة ديربان في جنوب أفريقيا.

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