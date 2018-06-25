صور من أفريقيا

في نيجيريا، يعرض عمل فني من البرونز، في متجر بمدينة بنين جنوبي البلاد، وكانت تلك المدينة مركزا لأقدم الممالك في المنطقة،إلى أن ضُمت للإمبراطورية البريطانية عام 1897.