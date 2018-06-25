تايلاند تبحث عن فريق كرة قدم مفقود داخل كهف

مصدر الصورة MAE SAI PROVINCIAL POLICE STATION/Facebook Image caption تبذل فرق الإنقاذ جهودها بالغوص تحت الماء بحثا عن فريق كرة القدم

تبحث فرقة إنقاذ تايلاندية عن 12 فردا من أعضاء فريق كرة القدم للشباب يعتقد أنهم محاصرون داخل كهف يقع شمالي تايلاند.

وتعتقد السلطات أن اللاعبين، الذين تتراوح أعمارهم من 11 إلى 16 عاما، والمدير الفني للفريق دخلوا كهف "تام لوانغ نانغ نون" في مقاطعة تشيانغ راي يوم السبت.

وأفادت تقارير بأن المجموعة ربما حوصرت بعد هطول أمطار غزيرة على نبع مائي يقع عند مدخل الكهف.

والكهف مزار سياحي يمتد عدة كيلومترات تحت الأرض.

وقالت صحيفة "بانكوك بوست" إن الزائرين لابد أن يجتازوا نبعا مائيا صغيرا لدخول الكهف، وهو أمر يستحيل في حالة فيضان النبع بالماء.

مصدر الصورة MAE SAI PROVINCIAL POLICE STATION/Facebook Image caption ضباط الشرطة يتابع الحادث

ويُعتقد أن مجموعة اللاعبين الصغار ومدربهم، البالغ من العمر 25 عاما، دخلوا الكهف عصر يوم السبت.

وبدأ فريق الإنقاذ البحث عن المجموعة مساء يوم السبت بعد الإبلاغ عن فقدهم. وعثر أفراد الإنقاذ على دراجات ومعدات رياضية خارج الكهف.

وقال وزير الدفاع الجنرال براوات وونغسوان إن غواصين من وحدة تابعة للبحرية الملكية التايلاندية دخلوا الكهف يوم الاثنين.

وأضاف أنه يتابع الموقف عن كثب ويأمل في العثور على المجموعة.