ماليزيا تمنع السائحين من زيارة مسجد بسبب"الرقص المثير"

مصدر الصورة Getty Images Image caption منعت إدارة مسجد كبير، يُعد مزارا سياحيا، في ماليزيا لسائحين من زيارة المسجد بعد ظهور فيديو لسائحتين يرقصن رقصا مثيرا أمام المسجد

حظر أحد المساجد في ماليزيا زيارة السائحين بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إمرأتين ترقصان أمام المزار الإسلامي.

وكانت امرأتان ترتديان سروالين ضيقيين ورداء يكشف بطنهما عندما سجل لهما الفيديو وهما ترقصان أمام مسجد مدينة كوتا كينابالو في جزيرة بورنيو الماليزية.

وتسعى السلطات للتعرف على السائحتين اللتين وصفتهما بأنهما أجنبيتين يغلب عليهما مظهر آسيوي، وذلك بعد وصول عدد مشاهدات الفيديو إلى 270 ألف مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال مسؤول بوزارة السياحة في ولاية صباح إن هذا الفيديو يعكس "الافتقار إلى احترام المسلمين المتعبدين في المساجد كلما توسعنا في السماح للسائحين بزيارتها."

مصدر الصورة SABA INFO Image caption تسعى السلطات في ولاية صباح الماليزية للتعرف على هوية السائحتين

وأكد مدير المسجد أنه لم يُسمح للمواصلات العامة بإحضار السائحين إلى مجمع المسجد، لكنه أضاف أن المزيد من المناقشات تجري مع شركات السياحة للحيلولة دون تكرار أحداث مشابهة لما ظهر في الفيديو.

ويُنصح السائحون في ماليزيا بارتداء ملابس لائقة قبل التوجه لزيارة المساجد. كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها السائحون الأجانب متاعب بسبب عدم مراعاة الأمور التي تنطوي على حساسيات دينية في ولاية صباح.

وفي 2015، أعرب مسؤول ماليزي عن استيائه بعد أن تعرى عدد من السائحين على قمة جبل مقدس لدى الماليزيين بعد تعرض المنطقة لهزة أرضية قتلت 16 شخصا.