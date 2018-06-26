ثاني رجل مشى على سطح القمر يقاضي ابنيه بتهمة السرقة

مصدر الصورة Getty Images Image caption ألدرين (في الوسط) خلال اجتماع في البيت الأبيض العام الماضي

رفع رائد الفضاء الأمريكي، باز ألدرين، دعوى قضائية ضد اثنين من أبنائه ومديرة أعماله السابقة بتهمة سرقة أمواله وتشويه سمعته.

ورفع ألدرين الدعوى القضائية، التي كُشف عنها يوم الاثنين، أمام محكمة في فلوريدا بعد أسبوع واحد من تقديم نجليه عريضة يطالبان فيها بالتحكم في شؤونه المالية.

وكان أفراد عائلة ألدرين قد أبلغوا القاضي بأنه يجب أن يكون هناك وصي قانوني عليه لأنه يعاني من "تشوش الذهني وفقدان للذاكرة".

وكان ألدرين، 88 عاما، ثاني رجل مشي على سطح القمر.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي، قال ألدرين، وهو عقيد سابق في سلاح الجو الأمريكي: "لن يجرؤ أحد على مجرد التفكير في أنني يجب أن أكون تحت الوصاية".

مصدر الصورة Getty Images Image caption أصبح ألدرين مدافعا قويا عن إقامة البشر على سطح المريخ

ويقول ألدرين في دعواه إن ابنه وابنته ومديرة أعماله السابقة، كريستينا كورب، قد قوضوا "علاقاته الشخصية" بمنعه من الزواج.

ويدور الحديث حول إدارة شركته الخاصة "باز ألدرين إنتربرايزيس" ومنظمته غير الربحية "شيرسبيس فونديشن".

وفي مذكرة قانونية في وقت سابق من هذا الشهر، قال نجلاه - أندرو ألدرين ( 60 عاما) وجانيس ألدرين ( 60 عاما)، إن والدهما بدأ مؤخرا في الارتباط بأصدقاء جدد يحاولون عزله عن أسرته.

وقالا أيضا إنه ينفق المال "بمعدل ينذر بالخطر".

ويؤكد ألدرين في الدعوى القضائية التي رفعها أن ابنه ووكيلة أعماله السابقة سيطرا بشكل غير ملائم على موارده المالية - بما في ذلك "بعض الآثار من الفضاء" و"قطعاً أثرية فضائية" تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

مصدر الصورة Getty Images Image caption كُرم ألدرين في يوم المحاربين القدامى العام الماضي

وتقول الدعوى القضائية أيضا إنهما شوها سمعته لسنوات بسبب زعمهما بأنه يعاني من الخرف ومرض الزهايمر.

واتهم ألدرين نجله باستغلاله "عمداً بالخداع أو الترهيب" وحرمانه من ممتلكاته، كما اتهم ابنته بالاحتيال وعدم التصرف من أجل مصلحته المالية.

ولم توجه الدعوى القضائية أية اتهامات لنجله الأكبر.

وسيقيم خبير في الصحة النفسية، عُين من قبل المحكمة، حالة ألدرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

مصدر الصورة Getty Images Image caption التقى الرئيس ريتشارد نيكسون مع طاقم أبوللو 11 أثناء الحجر الصحي بعد عودته إلى الأرض

وأصدر نجلا ألدرين بيانا قالا فيه إنهما يشعران بالحزن بسبب رفع والدهما هذه الدعوى القضائية "غير المبررة" - ضدهما.

وقال البيان: "نحن نحب ونحترم والدنا كثيرا، وما زلنا نأمل أن نتغلب على هذا الوضع ونستعيد العلاقة القوية التي بنت هذه المؤسسة في المقام الأول".

وكان ألدرين جزءًا من طاقم رحلة أبوللو 11 التي أصبحت في عام 1969 أول مهمة فضائية تتمكن من إنزال شخصين على سطح القمر بنجاح.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح ألدرين مدافعا قويا عن إقامة البشر على سطح المريخ.

وخلال الأسبوع الماضي، ظهر ألدرين في اجتماع المجلس الوطني للفضاء في البيت الأبيض، حيث أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشكيل قوة فضائية لتكون بمثابة الفرع السادس للجيش الأمريكي.