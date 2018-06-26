مصدر الصورة @GLOBOESPORTECOM Image caption أبعدت غيمارايش رأسها وتجنبت قبلة الرجل وطالبته بألا يتصرف بهذا الشكل مرة أخرى

ردت مراسلة برازيلية متخصصة في الشؤون الرياضية بغضب على رجل حاول تقبيلها بينما كانت تقوم بتغطية مباشرة لنهائيات كأس العالم في روسيا.

وكانت جوليا غيمارايش في مدينة ايكاترينبرغ الروسية يوم الأحد لمتابعة مباراة اليابان والسنغال عندما اقترب منها رجل وحاول تقبيلها على الهواء.

وأبعدت غيمارايش رأسها وتجنبت قبلة الرجل، وطالبته بألا يتصرف بهذا الشكل مرة أخرى تجاه أي امرأة.

وخلال الأسبوع الماضي، تعرضت مراسلة كولومبية للتحرش الجنسي في موسكو بينما كانت على الهواء مباشرة.

وصرخت غيمارايش في وجه الرجل، الذي يمكن سماع صوته في مقطع الفيديو وهو يعتذر، قائلة: "لا تفعل هذا! لا تفعل هذا مرة أخرى".

وأضافت: "لا تفعل هذا، أنا لا أسمح لك بفعل هذا أبداً، حسناً؟ هذا ليس شيئا مهذباً أو جيدا".

وتابعت: "لا تفعل هذا أبدا مع أي امرأة، حسنا؟ يجب عليك أن تتحلى بالاحترام".

وأشارت المراسلة، التي تعمل مع محطتي "تي في غلوبو" و"سبورت تي في"، إلى إنها لم تتعرض لهذا الموقف من قبل في البرازيل، لكن ذلك حدث لها مرتين في روسيا خلال البطولة.

وقالت في تصريحات لـ "غلوبو سبورت" إنه حادث "فظيع" وجعلها تشعر "بالعجز والضعف".

وأضافت: "لقد قمت بالرد هذه المرة، لكن من المؤسف أن الناس لا يفهمون لماذا يشعرون بأن لهم الحق في فعل ذلك".

وقالت المراسلة البرازيلية إنها تعرضت لمضايقات خلال المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين روسيا والسعودية في موسكو.

وفي مارس/آذار، تحدثت مراسلات برازيليات متخصصات في الشؤون الرياضية عن التحرش الجنسي الذي يتعرضن له أثناء عملهن.

وأطلقن حملة على هاشتاغ #دعها_تعمل، حيث عرضن لقطات مصورة وهن يتعرضن للتقبيل والتحرش من قبل المشجعين والرياضيين خلال البث على الهواء.

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