موجة حر تضرب بريطانيا

  • 27 يونيو/ حزيران 2018

تعاني بريطانيا من ارتفاع كبير في درجات الحرارة جراء موجة حارة تضرب البلاد، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، الخميس. مع استمرار الطقس الحار حتى نهاية الأسبوع.

  • الحرارة في بريطانيا SHUTTERSTOCK

    خرج البريطانيون في جميع أنحاء المملكة للاستمتاع بالطقس الصيفي، رغم الحرارة العالية، وامتلأت شواطئ بورنموث وبرايتون بالرواد.

  • الحرارة في بريطانيا SHUTTERSTOCK

    حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا من خطورة ارتفاع درجات الحرارة على المصابين بالحساسية بسبب وجود مستويات عالية للغاية من حبوب اللقاح في جميع أنحاء انجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية على مدار الأسبوع.

  • موجة حر تضرب بريطانيا SHUTTERSTOCK

    يستمتع البريطانيون بالطقس الحار في جميع أنحاء البلاد ومنهم من قصد شواطيء بورموث وبريتون

  • الحرارة في بريطانيا PA

    قال مقدم نشرة الطقس في بي بي سي،بن ريتش، إنه من المرجح أن تشهد مناطق غرب بريطانيا وخاصة منطقة ميدلاندز وجنوب شرق ويلز درجات حرارة عالية تصل إلى 30 درجة مئوية.

  • الحرارة في بريطانيا JEFF OVERS

    وبعيدا عن الشواطئ الساخنة، يمكن رؤية مياه البحيرة الجليدية لين بادار، في سنودونيا، بشمال ويلز، بعد ارتفاع الحرارة صباح الثلاثاء.

  • الحرارة في بريطانيا PA

    حرص المواطنون على الاستفادة والاستمتاع بأشعة الشمس في منتزه تشافاس في ليفربول.

  • الحرارة في بريطانيا PA

    صنعت أشعة الشمس انعكاسا رائعا لمبنى ميناء ليفربول، الذي يمكن مشاهدته بوضوح على المبنى الزجاجي الضخم.

  • الحرارة في بريطانيا PA

    كما ظهرت حشرات اليعسوب لتحلق بكثرة فوق قناة ليدز وليفربول المائية في مدينة ليفربول.

  • الحرارة في بريطانيا Getty Images

    شاب يحمل لوح تجديف متجها إلى البحر لممارسة رياضة التجديف، على شاطيء وايموث في دورست.

  • الحرارة في بريطانيا Getty Images

    وصلت درجة الحرارة القياسية العام الماضي 29.1 درجة مئوية في شهر أبريل/نيسان، وسجلت في منتزه سانت جيمس بارك في وسط لندن.

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