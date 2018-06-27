موجة حر تضرب بريطانيا
تعاني بريطانيا من ارتفاع كبير في درجات الحرارة جراء موجة حارة تضرب البلاد، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، الخميس. مع استمرار الطقس الحار حتى نهاية الأسبوع.
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خرج البريطانيون في جميع أنحاء المملكة للاستمتاع بالطقس الصيفي، رغم الحرارة العالية، وامتلأت شواطئ بورنموث وبرايتون بالرواد.
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حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا من خطورة ارتفاع درجات الحرارة على المصابين بالحساسية بسبب وجود مستويات عالية للغاية من حبوب اللقاح في جميع أنحاء انجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية على مدار الأسبوع.
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SHUTTERSTOCK
يستمتع البريطانيون بالطقس الحار في جميع أنحاء البلاد ومنهم من قصد شواطيء بورموث وبريتون
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قال مقدم نشرة الطقس في بي بي سي،بن ريتش، إنه من المرجح أن تشهد مناطق غرب بريطانيا وخاصة منطقة ميدلاندز وجنوب شرق ويلز درجات حرارة عالية تصل إلى 30 درجة مئوية.
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JEFF OVERS
وبعيدا عن الشواطئ الساخنة، يمكن رؤية مياه البحيرة الجليدية لين بادار، في سنودونيا، بشمال ويلز، بعد ارتفاع الحرارة صباح الثلاثاء.
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حرص المواطنون على الاستفادة والاستمتاع بأشعة الشمس في منتزه تشافاس في ليفربول.
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صنعت أشعة الشمس انعكاسا رائعا لمبنى ميناء ليفربول، الذي يمكن مشاهدته بوضوح على المبنى الزجاجي الضخم.
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كما ظهرت حشرات اليعسوب لتحلق بكثرة فوق قناة ليدز وليفربول المائية في مدينة ليفربول.
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شاب يحمل لوح تجديف متجها إلى البحر لممارسة رياضة التجديف، على شاطيء وايموث في دورست.
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وصلت درجة الحرارة القياسية العام الماضي 29.1 درجة مئوية في شهر أبريل/نيسان، وسجلت في منتزه سانت جيمس بارك في وسط لندن.
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