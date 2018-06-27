موجة حر تضرب بريطانيا

تعاني بريطانيا من ارتفاع كبير في درجات الحرارة جراء موجة حارة تضرب البلاد، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، الخميس. مع استمرار الطقس الحار حتى نهاية الأسبوع.