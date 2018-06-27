قاض أمريكي يأمر إدارة ترامب بلم شمل أسر المهاجرين خلال 30 يوما

مصدر الصورة Getty Images Image caption مهاجرة مكسيكية تنتظر مع ابنتيها عند معبر تياخوانا الحدودي في المكسيك

أمر قاض أمريكي الحكومة الأمريكية بلم شمل الأطفال المهاجرين مع أسرهم في غضون 30 يوما.

وجاء قرار القاضي في قضية رُفعت ضد فصل أسر المهاجرين ضمن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم "التسامح مع الهجرة غير المشروعة".

وفي الوقت ذاته، تقاضي 17 ولاية أمريكية إدارة ترامب بشأن قرارها "القاسي وغير القانوني" بفصل الأطفال والآباء والأمهات الذين لا يحملون وثائق هجرة.

ورفع الدعوى القضائية مدعين من الحزب الديمقراطي في ولايات من بينها واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا.

وتم فصل أكثر من 2300 طفل عن أسرهم منذ أوائل مايو / أيار وفقا لقرار ترامب الذي يسعى لمقاضاة أي شخص يسعى لعبور الحدود بصورة غير قانونية.

ويوم الثلاثاء أصدر دانا سابرو، وهو قاض فيدرالي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، إذنا قضائيا مؤقتا في دعوى رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي نيابة عن أم فصلت عن ابنتها التي تبلغ ستة أعوام بعد وصولها إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وأمر سابرو الحكومة بلم شمل الآباء والأمهات بأبنائهم الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام في غضون 14 يوما وبالأباء الأكبر سنا في غضون 30 يوما.

وتعد الدعوى التي رفعتها الولايات السبعة عشر الدعوى القضائية الأولى ضد فصل الأسر. ورُفعت القضية في محكمة في سياتل في ولاية واشنطن.

وفي الأسبوع الماضي أصدر ترامب أمرا يتعهد "بإبقاء الأسر مع بعضها البعض" في مراكز احتجاز اللاجئين.

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