مصدر الصورة EPA Image caption المجوهرات مثلت القدر الأكبر من المقتنيات المصادرة

أعلنت الشرطة في ماليزيا أنها صادرت مجوهرات وحقائب ومبالغ مالية تبلغ قيمتها 273 مليون دولار من عقارات تابعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وزوجته روسمة منصور.

وعُثر على عقد من الماس والذهب تبلغ قيمته 1.6 مليون دولار و14 تاجا و272 حقيبة فاخرة ضمن تحقيق فساد تجريه الحكومة في صندوق استثمار حكومي أسسه عبد الرزاق.

ولا يمكن معرفة مصير مليارات الدولارات التي كانت في الصندوق.

وبدأ التحقيق مع رئيس الوزراء السابق بعد هزيمته المفاجئة في الانتخابات في مايو/أيار. وتشتهر زوجته روسمة بحبها لشراء المقتنيات الفاخرة.

ووصفت الشرطة الماليزية مصادرة الممتلكات على أنها الأكبر في تاريخ البلاد.

وتمثل المجوهرات القدر الأكبر من المقتنيات المصادرة، حيث تم مصادرة 12000 قطعة حلي، وتبلغ قيمة أغلاها 1.6 مليون دولار.

كما صودرت 567 حقيبة تحوي نحو 30 مليون دولار نقدا، علاوة على 423 ساعة و234 نظارة شمس، حسبما قالت الشرطة.

وقال عمار سينغ، رئيس وحدة الجرائم التجارية في مؤتمر صحفي "لم نستطع إحصاء المواد المصادرة في محل العثور عليها لأن الأرقام كانت كبيرة للغاية".

وأضاف أن الأمر استغرق المسؤولين خمسة أسابيع لإحصاء المواد المصادرة وتحديد قيمتها.

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