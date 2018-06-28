ترامب وبوتين في أول قمة لهما قريباً

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اتفقت موسكو وواشنطن على عقد قمة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي ،فلاديمير بوتين، في بلد ثالث.

ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع بين بوتين ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون.

وقال ترامب إنه "سيلتقي بوتين بعد قمة الناتو المقررة في بروكسل الشهر المقبل"، مشيراً إلى أن الاجتماع قد يُعقد في العاصمة الفنلندية، هلسنكي.

وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين إنه "سيناقش الحرب في سوريا والوضع في أوكرانيا مع نظيره الروسي".

وجرى آخر لقاء بين ترامب وبوتين على هامش قمة "آسيان" في فيتنام في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأعلن مستشار الكرملين، يوري أوشاكوف، عن قرار عقد القمة بين الرئيسين الأربعاء، مضيفاً أنه سيعلن عن موعد ومكان القمة رسمياً الخميس.

وبعد لقاء جمع بولتون مع الرئيس الروسي ،أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي أجراه في موسكو أن ترامب سيلتقي بوتين في الأسابيع المقبلة.

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قال بولتون إن الرئيسين يريدان توظيف القمة لتحسين العلاقات بين بلديهما.

وأضاف "لقد شعر الرئيس ترامب، ويوافقه على ذلك الرئيس بوتين أنه آن الأوان لكي يجتمعا لمناقشة مشاكلهما المشتركة وسبل التعاون بينهما"، موضحاً أنهما سيساهمان في تحسين العلاقات الأمريكية -الروسية وفي إرساء الاستقرار حول العالم".

وقال بوتين إن اجتماعه مع بولتون رفع الآمال بالتوصل إلى استعادة العلاقات بشكل كامل مع الولايات المتحدة موضحاً أن "العلاقات الروسية -الأمريكية ليست في أفضل حال".

وأصر بوتين "أن روسيا لم تكن تريد أبداً المواجهة وعزا الوضع بين البلدين إلى النزاع السياسي الداخلي الحاد داخل الولايات المتحدة نفسها".