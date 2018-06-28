صور نادرة لصيد العقبان الأسماك في اسكتلندا
التقطت المصورة جين بارلو، صورا مذهلة من الطبيعة، يوم الإثنين، لمشاهد اصطياد طيور جارحة لأسماك في كيرنغورمس، وهي سلسلة جبال في مرتفعات اسكتلندا الشرقية.
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JANE BARLOW / PA
العقبان كانت تصطاد الأسماك في بحيرة، مما سمح للمصورة جين بارلو، بالتقاط صورا مثيرة للطيور الجارحة وهي تغطس في المياه بمهارة ثم تصعد مرة أخرى وبين مخالبها أسماك قوس قزح.
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JANE BARLOW / PA
المصورة التي تعمل في وكالة برس أسوسياشن، استيقظت في الساعة الثالثة فجرا، لتأخذ موقعها حول البحيرة بالقرب من أفيمور، في حديقة كيرنغورمس الوطنية، انتظار لوقت الصيد الثمين.
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JANE BARLOW / PA
في الساعات الست التي قضتها في البحيرة، صورت أربعة أنواع مختلفة من الطيور أثناء 10 محاولات لصيد الأسماك. ومن بين هذه المحاولات نجحت ثلاث محاولات فقط وخرجت الطيور بالأسماك.
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JANE BARLOW / PA
تقول جين :"إنها طيور مذهلة وكانت على شفا الإنقراض خلال العصر الفيكتوري". وتضيف "ساعدتها التغييرات البيئية وعادات التنقل لتعود في النهاية إلى اسكتلندا، وتم تسجيل أول تربية ناجحة لزوج منها عام 1954".
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JANE BARLOW / PA
ومنذ ذلك الحين، كان هناك زيادة مطردة في عمليات تربية العقبان الناجحة باسكتلندا، وأصبح هناك حاليا حوالي 300 زوج من الطيور.
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JANE BARLOW / PA
بالإضافة إلى عملها في ساعات الصباح الباكر وصبرها الطويل، كان على بارلو أن تتعامل مع مشكلة اتشار البعوض في المنطقة. وتقول عن تحجربتها :"على الرغم من تغطية نفسي بطارد الحشرات، شعرت وكأنني أتعرض للافتراس وأنا حية".
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