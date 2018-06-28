صور نادرة لصيد العقبان الأسماك في اسكتلندا

بالإضافة إلى عملها في ساعات الصباح الباكر وصبرها الطويل، كان على بارلو أن تتعامل مع مشكلة اتشار البعوض في المنطقة. وتقول عن تحجربتها :"على الرغم من تغطية نفسي بطارد الحشرات، شعرت وكأنني أتعرض للافتراس وأنا حية".