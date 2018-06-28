صور نادرة لصيد العقبان الأسماك في اسكتلندا

  • 28 يونيو/ حزيران 2018

التقطت المصورة جين بارلو، صورا مذهلة من الطبيعة، يوم الإثنين، لمشاهد اصطياد طيور جارحة لأسماك في كيرنغورمس، وهي سلسلة جبال في مرتفعات اسكتلندا الشرقية.

  • صيد العقبان في اسكتلندا JANE BARLOW / PA

    العقبان كانت تصطاد الأسماك في بحيرة، مما سمح للمصورة جين بارلو، بالتقاط صورا مثيرة للطيور الجارحة وهي تغطس في المياه بمهارة ثم تصعد مرة أخرى وبين مخالبها أسماك قوس قزح.

  • صيد العقبان في اسكتلندا JANE BARLOW / PA

    المصورة التي تعمل في وكالة برس أسوسياشن، استيقظت في الساعة الثالثة فجرا، لتأخذ موقعها حول البحيرة بالقرب من أفيمور، في حديقة كيرنغورمس الوطنية، انتظار لوقت الصيد الثمين.

  • صيد العقبان في اسكتلندا JANE BARLOW / PA

    في الساعات الست التي قضتها في البحيرة، صورت أربعة أنواع مختلفة من الطيور أثناء 10 محاولات لصيد الأسماك. ومن بين هذه المحاولات نجحت ثلاث محاولات فقط وخرجت الطيور بالأسماك.

  • صيد العقبان في اسكتلندا JANE BARLOW / PA

    تقول جين :"إنها طيور مذهلة وكانت على شفا الإنقراض خلال العصر الفيكتوري". وتضيف "ساعدتها التغييرات البيئية وعادات التنقل لتعود في النهاية إلى اسكتلندا، وتم تسجيل أول تربية ناجحة لزوج منها عام 1954".

  • صيد العقبان في اسكتلندا JANE BARLOW / PA

    ومنذ ذلك الحين، كان هناك زيادة مطردة في عمليات تربية العقبان الناجحة باسكتلندا، وأصبح هناك حاليا حوالي 300 زوج من الطيور.

  • صيد العقبان في اسكتلندا JANE BARLOW / PA

    بالإضافة إلى عملها في ساعات الصباح الباكر وصبرها الطويل، كان على بارلو أن تتعامل مع مشكلة اتشار البعوض في المنطقة. وتقول عن تحجربتها :"على الرغم من تغطية نفسي بطارد الحشرات، شعرت وكأنني أتعرض للافتراس وأنا حية".