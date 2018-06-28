فرنسا توجه الاتهام لعشرة أشخاص "خططوا لمهاجمة مسلمين"

مصدر الصورة AFP Image caption مسلمون يأدون صلاة العيد في مسجد في باريس

وجهت السلطات الفرنسية لاتهام لعشرة من المتطرفين اليمينيين فيما يتعلق بمؤامرة مزعومة للهجوم على مسلمين، حسبما قال مصدر قضائي الخميس.

وألقي القبض على تسعة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 32 و69 عاما في مداهمات في مناطق مختلفة من فرنسا السبت.

ومثل العشرة أمام المحكمة مساء الأربعاء ووجه إليهم الاتهام بـ "مؤامرة جنائية إرهابية".

ووجه الاتهام أيضا لعدة أشخاص بشأن مخالفة قوانين حيازة السلاح وتصنيع وحيازة متفجرات.

وربطت الشرطة بين العشرة وجماعة غير مشهورة اسمها تدعو الفرنسيين لمهاجمة المسلمين، أو من تسميهم العدو في الداخل.

وقال مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس إن المشتبه بهم كان لديهم "خطة غير محكمة لارتكاب عنف يستهدف مسلمين".

وعثر على بنادق ومسدسات وقنابل يدوية في مداهمات في باريس وقربها وفي كورسيكا ومنطقة شيرانت ماريتيم.

وقال الادعاء في بيان الأربعاء إنه تمت مصادرة 36 سلاحا ناريا وكميات كبيرة من الذخيرة، إضافة إلى مواد في منزل أحد المشتبه بهم يمكن أن تستخدم في تصنيع متفجرات.

ومن بين المشتبه بهم، ضابط شرطة متقاعد يعتقد أنه زعيم المجموعة، حسبما قال مصدر قريب من التحقيق. وتضم المجموعة أيضا جنديا سابقا.

وما زالت فرنسا في حالة تأهب بعد موجة من الهجمات الجهادية أدت إلى مقتل أكثر من 240 شخصا منذ عام 2015.

ودعت الشرطة الناس إلى عدم الخلص بين ما يقوم به افراد متطرفون وحياة نحو ستة ملايين مسلم في فرنسا، ولكن العنف ضد المسلمين في تزايد.

ويصور موقع "الحرب من أجل فرنسا" الذي تديره جماعة "اجراء القوات العاملة" معركة تدور قرب برج إيفيل ويدعو "المواطنون الجنود" للاستعداد لها.