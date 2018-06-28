الرئيس الفنزويلي يصف مايك بنس بأنه "أفعى سامة"

مصدر الصورة EPA Image caption اتُهم مادورو من جانب بنس بأنه يدير نظاما ديكتاتوريا

وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأنه "أفعى سامة"، وذلك بعد أن التقى الأخير بمهاجرين فنزويليين في البرازيل.

وقال مادورو إن بنس، الذي اتهمه فيما قبل بأنه يدير "ديكتاتورية مدمرة"، يدلي بتصريحات متوقعة في كل مرة يتحدث فيها.

واتهم مادورو أيضا الاتحاد الأوروبي بأنه يركع أمام الولايات المتحدة، عبر توسيعه العقوبات على كاراكاس.

وفر عشرات الآف الفنزويليين من البلاد، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها.

وقتل عشرات الأشخاص العام الماضي، في اشتباكات خلال تظاهرات ضد الغلاء الفاحش في الأسعار، ونقص المواد الغذائية.

وسعى أكثر من 32 ألف فنزويلي إلى اللجوء إلى البرازيل، وتقدم آلاف آخرون للحصول على إقامة مؤقتة هناك، بينما سعى فنزويليون آخرون إلى مستقبل أفضل، في بلاد مثل كولومبيا وتشيلي.

مصدر الصورة EPA Image caption زار بنس مخيما للاجئين فنزويليين بمدينة ماناوس في البرازيل

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 مسؤولا فنزويليا، عقب انتخابات أجريت في فنزويلا في مايو/ أيار الماضي، وصفها الاتحاد بأنها لم تكن عادلة ولا نزيهة.

ومن بين من شملتهم تلك العقوبات نائبة الرئيس المعينة حديثا دلسي رودريغيز.

وأسفرت الانتخابات، التي قاطعتها المعارضة، عن فوز مادورو بفترة رئاسية ثانية، مدتها 6 سنوات.

ويتهم مادورو الولايات المتحدة بأنها تشن "حربا اقتصادية"، بهدف إزاحته عن الحكم، والاستيلاء على ثروتة فنزويلا النفطية.