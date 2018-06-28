5 قتلى في هجوم مسلح على مقر صحيفة أمريكية

Image caption المسلح أطلق النار على العاملين بالصحيفة وقتل خمسة وأصاب العديد منهم

قال مسؤولون أمريكييون إن 5 أشخاص قد قُتلوا وجُرح آخرون في إطلاق نار داخل مقر صحيفة أمريكية بمدينة أنابوليس، عاصمة ولاية ماريلاند القريبة من واشنطن، بحسب .

وأكدت الشرطة أن الهجوم وقع على مقر صحيفة كابيتال غازيت، بعد ظهر الخميس، وأنها ألقت القبض على مشتتبه به، مع وجود كثير من الضحايا في موقع الحاث.

وذكر تقرير أمريكي أن مسلحا أطلق النار على "عدة موظفين" داخل مقر الصحيفة من خلال باب زجاجي.

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وقال المسؤول التنفيذي في المقاطعة، ستيف شو، :"لدينا حادث إطلاق نار مروع هنا وقع بعد الظهر"، وأكد سقوط العديد من القتلى جراء الهجوم.

وبدأت العديد من الوكالات الفيدرالية، بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آى)، العمل لكشف ملابسات الهجوم والتعامل مع الحادث.

ولم تؤكد شرطة المدينة حتى الآن كيفية وقوع الحادث ولا كيفية دخول الجاني إلى مقر الصحيفة من عدمه، لكنها أكدت أنها تعمل على إخلاء وتأمين المبنى بالكامل.

وكتب لاري هوغان، حاكم ميرلاند على حسابه على تويتر أنه "محطم تماما وعلى تواصل دائم مع السلطات المعنية".

وتفاعل الرئيس دونالد ترامب، مع الهجوم وأكد أنه يتابع الموقف وتلقى معلومات عن الحادث، وقدم تعازيه للضحايا.

وغرد على تويتر :" قبل مغادرة ولاية ويسكونسن، تلقيت إحاطة إعلامية حول إطلاق النار في كابيتال غازيت في أنابوليس بولاية ماريلاند. دعواتي للضحايا وعائلاتهم. شكرا لجميع لمن تعاملوا مع الموقف أولا والذين هم حاليا في مسرح الحادث".

وكتبت السلطة المكلفة بمراقبة الأسلحة النارية، على حسابها على تويتر أنها "تتعامل مع إطلاق النار في صحيفة كابيتال غازيت في انابوليس".

وكابيتال غازيت هي صحيفة يومية وموقع إلكتروني، وهي جزء من مؤسسة كابيتال غازيت كومينكاشنز، التي تنشر العديد من الصحف المحلية وتمتلكها مؤسسة بالتيمور صن ميديا غروب.