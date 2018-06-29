اعتقال الممثلة سوزان سراندون في احتجاجات ضد قانون ترامب لفصل المهاجرين

مصدر الصورة Reuters Image caption سوزان سراندون أثناء مشاركتها في المظاهرة

قالت الممثلة الأمريكية سوزان سراندون إنها واحدة من بين 600 امرأة اعتقلن في اعتصام للتضامن مع المهاجرين قبالة مبنى تابع لمجلس الشيوخ.

وتقول الشرطة في واشنطن إنها وجهت الاتهام لـ 575 شخصا بالتظاهر بصورة غير مشروعة يوم الخميس.

وكانت النساء يتظاهرن ضد سياسة الهجرة التي وضعتها الحكومة الأمريكية وفصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن أسرهم على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ومن المزمع تنظيم المزيد من الاحتجاجات السبت.

وأعلنت الممثلة، التي حصلت على أوسكار أفضل ممثلة عام 1996 ولعبت دور البطولة في فيلمي "ثيلما ولويز" و"ساحرات إيستويك"، عن اعتقالها على تويتر.

ووصفت براميلا جيابال، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، التي كانت أيضا من المحتجزين، سياسة الحكومة إزاء التعامل مع أطفال المهاجرين بأنها "قاسية".

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وأظهرت لقطات بالفيديو من المظاهرة نساء يرددن "يعنينا الأمر"، في إشارة إلى قرار السيدة الأولى ميلانيا ترامب المثير للجدل أن ترتدي سترة كتب عليها "أنا في الواقع لا يعنيني الأمر. هل يعنيكم؟" أثناء زيارتها لمركز لاحتجاز لأطفال المهاجرين غير الشرعيين في تكساس.

ورفع الكثيرون أيضا لافتات تحمل الهاشتاغ "الأسر يجب أن تكون مع بعضها البعض".

والأسبوع الماضي خضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغوط الجماهرية ووقع أمرا تنفيذيا "للإبقاء على أفراد الأسر مع بعضهم البعض".

ولكن منتقدي ترامب قالوا إن الأمر التنفيذي لا يتعامل مع الأسر التي تم فصل أفرادها بالفعل، حيث تم فصل 2342 طفلا عن أبويهم بين 5 مايو/أيار و9 يونيو/حزيران.