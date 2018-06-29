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أصيب رجل يبلغ من العمر 32 عاما في ولاية ويسكنسون الأمريكية في انفجار كاميرا مثبتة في حذائه، وذلك بحسب الشرطة المحلية.

وذكرت الشرطة أن الرجل ثبت الكاميرا في حذائه لالتقاط صور فوتوغرافية من تحت تنانير النساء.

وأضافت أن الرجل سلم نفسه ولكن لم يتم توجيه اتهامات له حيث انفجرت فيه بطارية الكاميرا قبل التقاط أي صور.

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وقال ضابط الشرطة ديفيد ديكسمر:" عقب الانفجار تلقى الرجل علاجا من حروق طفيفة ثم اعترف لرجل الدين الذي يتبعه بما حدث".

وعقب ذلك سلم الرجل نفسه للشرطة.

يذكر أن تصوير شخص تحت ملابسه دون إذنه يعتبر جنحة في ويسكنسون منذ عام 2015 عقوبتها تصل إلى السجن 3 سنوات ونصف وغرامة 10 آلاف دولار.