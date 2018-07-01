أقوى الصور في أسبوع
نعرض مجموعة من أفضل الصور الإخبارية التي التقطها المصورون حول العالم
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JANE BARLOW / PA
المصورة جين بارلو التقطت هذه الصورة الفريدة لنسر وهو يمسك سمكة من أسماك السملون المرقط في كيرنغورمز ب منطقة المرتفعات الأسكتلندية.
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NAVESH CHITRAKAR/REUTERS
رجل يركل كرة القدم أثناء مشاركته في احتفال بيوم الأرز الوطني، أو أسار باندرا، في مدينة لاليتبور بنيبال. ويعد هذا الاحتفال بمثابة بداية لزراعة محاصيل الأرز في حقول الأرز التي تتزامن مع هبوب الرياح الموسمية.
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ANTHONY DEVLIN/GETTY IMAGES
القمر وقت كماله يشرق في الأفق خلف منطقة مستنقعات شاسعة بينما تجتاح النيران رقعة كبيرة من منطقة المستنقعات في مانشستر الكبرى بالمملكة المتحدة. وانضمت قوات من الجيش البريطاني إلى ما يربو على 100 من رجال الإطفاء في محاولة لإخماد النيران.
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SIA KAMBOU/AFP
فتاة صغيرة تنظر في صمت حولها بعدما دمرت الأمطار الغزيرة في أبيدجان، بساحل العاج، الملجأ الذي كانت تعيش فيه. ودعت الحكومة إلى إجلاء السكان من المناطق التي يتوقع تعرضها للفيضان.
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ULISES RUIZ/AFP
مجموعة من المحتفلين يحتضون بعضهم بعضا في مسيرة الفخر السنوية للمثليين في مدينة مكسيكو سيتي.
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THOMAS MUKOYA/REUTERS
تجار وقوات مكافخة الشغب في موقع اندلعت في النيران بسوق جيكومبا وسط مدينة نيروبي في كينيا. وقتل 15 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 70 آخرون عندما اندلعت النيران في منتصف الليل ودمرت عددا كبيرا من ممتلكات التجار.
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REUTERS
عمال يصنعون لعبا للأطفال لتصديرها داخل مصنع بمدينة لينوي في مقاطعة شاندونغ بالصين.
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US NAVY/TIMOTHY SCHUMAKER VIA REUTERS
سرب من طائرات السلاح البحري الأمريكي، الملائكة الزرقاء، يؤدي عرضا في معرض دايتون للطيران في مدينة دايتون بولاية أوهايو.
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MATTHEW CHILDS/REUTER
مشجعة كرة قدم تنتظر صافرة بداية المباراة بين منتخبي بنما وتونس، التي أقيمت في مدينة سارانسك الروسية. وانتهت المباراة بفوز تونس بهدفين مقابل هدف، وهو ما جعل بنما أول دولة منذ مباراة صربيا وتوغو عام 2006 تخسر أولى مبارياتها الثلاث في نهائيات كأس العالم.
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CLODAGH KILCOYNE/REUTERS
رجل يقفز في البحر على شاطئ مدينة سالثيل خلال أحد الأيام المشمسة في منطقة غالواي بأيرلندا.
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