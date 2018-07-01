أقوى الصور في أسبوع

مشجعة كرة قدم تنتظر صافرة بداية المباراة بين منتخبي بنما وتونس، التي أقيمت في مدينة سارانسك الروسية. وانتهت المباراة بفوز تونس بهدفين مقابل هدف، وهو ما جعل بنما أول دولة منذ مباراة صربيا وتوغو عام 2006 تخسر أولى مبارياتها الثلاث في نهائيات كأس العالم.