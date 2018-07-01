أقوى الصور في أسبوع

  • 1 يوليو/ تموز 2018

نعرض مجموعة من أفضل الصور الإخبارية التي التقطها المصورون حول العالم

  • الصور الإخبارية في أسبوع JANE BARLOW / PA

    المصورة جين بارلو التقطت هذه الصورة الفريدة لنسر وهو يمسك سمكة من أسماك السملون المرقط في كيرنغورمز ب منطقة المرتفعات الأسكتلندية.

  • الصور الإخبارية في أسبوع NAVESH CHITRAKAR/REUTERS

    رجل يركل كرة القدم أثناء مشاركته في احتفال بيوم الأرز الوطني، أو أسار باندرا، في مدينة لاليتبور بنيبال. ويعد هذا الاحتفال بمثابة بداية لزراعة محاصيل الأرز في حقول الأرز التي تتزامن مع هبوب الرياح الموسمية.

  • الصور الإخبارية في أسبوع ANTHONY DEVLIN/GETTY IMAGES

    القمر وقت كماله يشرق في الأفق خلف منطقة مستنقعات شاسعة بينما تجتاح النيران رقعة كبيرة من منطقة المستنقعات في مانشستر الكبرى بالمملكة المتحدة. وانضمت قوات من الجيش البريطاني إلى ما يربو على 100 من رجال الإطفاء في محاولة لإخماد النيران.

  • الصور الإخبارية في أسبوع SIA KAMBOU/AFP

    فتاة صغيرة تنظر في صمت حولها بعدما دمرت الأمطار الغزيرة في أبيدجان، بساحل العاج، الملجأ الذي كانت تعيش فيه. ودعت الحكومة إلى إجلاء السكان من المناطق التي يتوقع تعرضها للفيضان.

  • الصور الإخبارية في أسبوع ULISES RUIZ/AFP

    مجموعة من المحتفلين يحتضون بعضهم بعضا في مسيرة الفخر السنوية للمثليين في مدينة مكسيكو سيتي.

  • الصور الإخبارية في أسبوع THOMAS MUKOYA/REUTERS

    تجار وقوات مكافخة الشغب في موقع اندلعت في النيران بسوق جيكومبا وسط مدينة نيروبي في كينيا. وقتل 15 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 70 آخرون عندما اندلعت النيران في منتصف الليل ودمرت عددا كبيرا من ممتلكات التجار.

  • الصور الإخبارية في أسبوع REUTERS

    عمال يصنعون لعبا للأطفال لتصديرها داخل مصنع بمدينة لينوي في مقاطعة شاندونغ بالصين.

  • الصور الإخبارية في أسبوع US NAVY/TIMOTHY SCHUMAKER VIA REUTERS

    سرب من طائرات السلاح البحري الأمريكي، الملائكة الزرقاء، يؤدي عرضا في معرض دايتون للطيران في مدينة دايتون بولاية أوهايو.

  • الصور الإخبارية في أسبوع MATTHEW CHILDS/REUTER

    مشجعة كرة قدم تنتظر صافرة بداية المباراة بين منتخبي بنما وتونس، التي أقيمت في مدينة سارانسك الروسية. وانتهت المباراة بفوز تونس بهدفين مقابل هدف، وهو ما جعل بنما أول دولة منذ مباراة صربيا وتوغو عام 2006 تخسر أولى مبارياتها الثلاث في نهائيات كأس العالم.

  • الصور الإخبارية في أسبوع CLODAGH KILCOYNE/REUTERS

    رجل يقفز في البحر على شاطئ مدينة سالثيل خلال أحد الأيام المشمسة في منطقة غالواي بأيرلندا.

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