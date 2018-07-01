ترامب يحث السعودية على زيادة إنتاجها النفطي

مصدر الصورة AFP/GETTY IMAGES Image caption الرئيس دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان ناقشا زيادة إنتاج النفط عبر الهاتف

حثّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المملكة العربية السعودية على زيادة إنتاجها من النفط لمواجهة ارتفاع تكلفة الوقود.

وقال ترامب، في تغريدة له على تويتر، إنه طلب من العاهل السعودي رفع إنتاج النفط بما يصل إلى مليوني برميل يوميا.

وأضاف: "لقد وافق (الملك)".

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وقال ترامب إن الخطوة ضرورية بسبب "الاضطرابات والاختلال الوظيفي في إيران"، أحد أكبر منتجي النفط في العالم.

ووافقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على زيادة الإنتاج، إلى جانب روسيا، لكن الخطوة أخفقت في تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الرئيس الأمريكي والعاهل السعودي تحدثا عبر الهاتف، وأضافت أن الزعيمين ناقشا ضرورة "الحفاظ على اسقرار سوق النفط".

ولم تؤكد الوكالة أن الملك سلمان وافق على زيادة الإنناج بما يصل إلى مليوني برميل يوميا.

وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. وأنتجت المملكة نحو 10 ملايين برميل في اليوم الواحد في مايو/أيار.

ويُعتقد بأن السعودية تمتلك ما بين 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميا كسعة احتياطية، لكن خبراء قالوا لصحيفة وول ستريت جورنال إنه لا يُعتقد بأن السعودية ستلبي طلب ترامب.

مصدر الصورة Getty Images Image caption إيران، وهي عضو في منظمة أوبك، اتهمت ترامب بمحاولة تسييس المنظمة، وألقت بالائمة على الرياض في مساعدته

وقال مسؤول سعودي للصحيفة: "السعودية لا ترغب في تجاوز حد 11 مليون برميل يوميا، وليس لديها نية في زيادة سعة إنتاجها في الوقت الحالي. إنه أمر باهظ للغاية".

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ولطالما انتقد ترامب منظمة أوبك على الرغم من أن السعودية، حليف الولايات المتحدة، عضو بارز في المنظمة.

وفي 20 أبريل/نيسان، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أسعار النفط "مرتفعة للغاية بشكل مصطنع"، وقال إن هذا أمر "غير جيد" و"لن يكون مقبولا".

واتهمت إيران، وهي عضو في منظمة أوبك، ترامب بمحاولة تسييس المنظمة، وأنحت باللائمة على الرياض في مساعدته.

وقال مرشد الثورة الاسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، إن الولايات المتحدة تحاول دق إسفين بين الإيرانيين وحكومتهم من خلال استخدام ورقة "الضغط الاقتصادي".

وأضاف، في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني: "ستة رؤساء أمريكيين قبل (ترامب) حاولوا هذا لكنهم يئسوا".

وتهاوت قيمة العملة الإيرانية، الريال، منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران في مايو/أيار الماضي.

وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع، خرج آلاف التجار في بازار طهران الكبير، في تظاهرة هي الأكبر في المدينة منذ عام 2012، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وانهيار قيمة الريال،