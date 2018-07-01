العثور على 10 جثث معلقة بسقف منزل في الهند

مصدر الصورة European Photopress Agency Image caption لا تزال الشرطة تحقق في ملابسات الحادث.

أعلنت الشرطة في الهند أنها عثرت على 11 فردا من عائلة واحدة قتلى داخل منزلهم، موضحة أن جثث 10 منهم كانت معلقة بالسقف.

ووجدت الشرطة الجثة الأخيرة، وهي لامرأة تبلغ من العمر 75 عاما، على أرضية المنزل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن أحد الجيران وجد الجثث، وهي لـ7 نساء و4 رجال، في وقت مبكر من صباح الأحد بعدما لاحظ أن العائلة لم تفتح متجرها.

وأوضحت تقارير أن الجثث المتدلية من السقف كانت معصوبة الأعين، بينما قيدت أيديها خلف الظهر.

ولا تزال الشرطة، التي طوقت المنزل الموجود في منطقة بوراري شمال دلهي، تحقق في ملابسات الحادث.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول بالشرطة المحلية قوله: "من المبكر جدا (معرفة ما حدث)، ولا يزال التحقيق مستمرا، ولا نستبعد أي شيء".

وتستجوب الشرطة بعض الجيران، وتجري فصحا لكاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة على أمل التوصل إلى تفسير لما حدث.

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