"مقتل مدنيين اثنين" في انفجار سيارة مفخخة شمالي مالي

مصدر الصورة AFP Image caption القوات الفرنسية موجودة في مهمة مكافحة الجماعات المسلحة شمالي مالي

قتل مدنيان عندما انفجرت سيارة ملغمة أمام دورية عسكرية في مدينة غاو، شمالي مالي.

وتفيد تقارير بوقوع عدد من المصابين، بينهم جنود فرنسيون،

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع المالية، بوبكر ديالو: "أؤكد أنها سيارة ملغمة اقتحمت دورية عسكرية مشتركة من قوات برخان وقوات مالي، وآخر الأخبار التي وصلتنا تفيد بمقتل مدنيين اثنين".

وأضاف أن عددا من الجرحى وقعوا جراء الهجوم، مشيرا إلى أن بينهم أربعة إلى ثمانية من الجنود الفرنسيين، بحسب وكالة رويترز.

وعملية برخان هي عملية عسكرية تشنها القوات الفرنسية ضد الجماعات المسلحة شمالي مالي وفي منطقة الساحل.

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