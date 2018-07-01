هروب اللص الشهير رضوان فايد بمروحية من سجنه في باريس

Image caption رضوان فايد مدان بارتكاب عدد من جرائم السطو المسلح

قالت السلطات الفرنسية إن اللص الشهير رضوان فايد هرب من سجنه في العاصمة باريس على متن طائرة مروحية.

واستطاع فايد الهرب بمساعدة ثلاثة من أعوانه مدججين بالسلاح هبطوا بطائرة مروحية في ساحة السجن.

وفايد من بين المجرمين المعروفين في فرنسا، وكان يقضي عقوبة السجن لإدانته بارتكاب عدد من جرائم السطو المسلح.

وكتب فايد في عام 2009 كتابا يتحدث فيه عن تجربة نشأته في ضواحي تتفشى فيها الجريمة في باريس وكيف احترف الجريمة.

وكان قد زعم ترك الجريمة، غير أنه شارك في جريمة سطو مسلح فاشلة عام 2010 أسفرت عن مقتل شرطية.

وحُكم على فايد بعقوبة السجن 25 عاما وكان يقضي عقوبته في سجن "سين إيه مارن".

وليست هذه المرة الأولى التي يهرب فيها فايد من السجن، وسبق أن هرب عام 2013 بعد أقل من نصف ساعة من وصوله إلى السجن في شمالي فرنسا، واحتجز أربعة من مسؤولي السجن رهائن كدروع بشرية وحطم عددا من أبواب السجن.

وهرب فايد وأعوانه من ساحة السجن على متن المروحية دون إصابة أحد، وفقا لما أعلنه موقع "يوروب 1" الإخباري الفرنسي.