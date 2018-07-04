فيديو يظهر الأطفال العالقين في الكهف التايلاندي بصحة جيدة
أظهر مقطع فيديو جديد أن الأطفال العالقين مع مدربهم في كهف بتايلاند في صحة جيدة.
وظهر الأطفال، وعددهم 12، في الفيديو وهم يقدمون أنفسهم واحدا تلو الآخر ويبتسمون ويضحكون أحيانا.
وعثر على الأطفال، الاثنين، بعد تسعة أيام من محاصرتهم في الكهف بسبب فيضان المياه، ويتلقون منذ الحين الطعام والرعاية الطبية.
لكن إنقاذهم قد يستغرق شهورا، إذ سيتعين عليهم تعلم الغوص أو الانتظار حتى انحصار المياه وانخفاض منسوبها.
ومما يثير القلق هو أن موسم الأمطار بدأ للتو، وبالتالي ستواصل المياه بالتأكيد في منطقة كهوف ثام لوانغ ارتفاعها.
ويُظهر الفيديو، الذي نُشر على صفحة البحرية التايلاندية على فيسبوك، الأطفال ملفوفين بأغطية من لفائف الألومنيوم لإبقائهم دافئين.
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وقدم الأطفال العالقون، وهم برفقة مجموعة من الغواصين وحولهم كشافات الإنارة، أنفسهم بالاسم والتحية التقليدية في تايلاند.
وأظهر مقطعان آخران طبيبا من الجيش أثناء علاجه خدوشا طفيفة أصيب بها بعض الأطفال.
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