فيديو يظهر الأطفال العالقين في الكهف التايلاندي بصحة جيدة

مصدر الصورة AFP Image caption الأطفال قدموا أنفسهم بالاسم والتحية التقليدية في تايلاند

أظهر مقطع فيديو جديد أن الأطفال العالقين مع مدربهم في كهف بتايلاند في صحة جيدة.

وظهر الأطفال، وعددهم 12، في الفيديو وهم يقدمون أنفسهم واحدا تلو الآخر ويبتسمون ويضحكون أحيانا.

وعثر على الأطفال، الاثنين، بعد تسعة أيام من محاصرتهم في الكهف بسبب فيضان المياه، ويتلقون منذ الحين الطعام والرعاية الطبية.

لكن إنقاذهم قد يستغرق شهورا، إذ سيتعين عليهم تعلم الغوص أو الانتظار حتى انحصار المياه وانخفاض منسوبها.

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مصدر الصورة MAE SAI PROVINCIAL POLICE STATION/FACEBOOK Image caption تبذل فرق الإنقاذ جهودها بالغوص تحت الماء بحثا عن فريق كرة القدم

ومما يثير القلق هو أن موسم الأمطار بدأ للتو، وبالتالي ستواصل المياه بالتأكيد في منطقة كهوف ثام لوانغ ارتفاعها.

ويُظهر الفيديو، الذي نُشر على صفحة البحرية التايلاندية على فيسبوك، الأطفال ملفوفين بأغطية من لفائف الألومنيوم لإبقائهم دافئين.

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وقدم الأطفال العالقون، وهم برفقة مجموعة من الغواصين وحولهم كشافات الإنارة، أنفسهم بالاسم والتحية التقليدية في تايلاند.

وأظهر مقطعان آخران طبيبا من الجيش أثناء علاجه خدوشا طفيفة أصيب بها بعض الأطفال.

مصدر الصورة MAE SAI PROVINCIAL POLICE STATION/FACEBOOK Image caption ضباط الشرطة يتابع الحادث

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