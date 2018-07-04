تسمم زوجين بريطانيين بـ"غاز الأعصاب" الذي استهدف الجاسوس سكريبال

مصدر الصورة Facebook Image caption لزوجان، اللذان يعتقد أنهما تشارلي رولي ودون سترجيس في حالة حرجة، بعد العثور عليهما مغشيا عليهما في منزل يوم السبت

قالت الشرطة إن رجلا وامرأة عُثر عليهما مغشيا عليهما في ويلتشر في بريطانيا بعد أن تعرضا لمادة "نوفيتشوك" السامة التي تعرض لها الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته منذ أشهر.

والزوجان، اللذان يعتقد أنهما تشارلي رولي ودون سترجيس في حالة حرجة، بعد العثور عليهما مغشيا عليهما في منزل يوم السبت.

وقالت الشرطة إن الأعراض ذاتها لم تظهر على أي شخص آخر.

وأضافت الشرطة إنه "لا يوجد شيء لديهما" يشير إلى أنهما مستهدفان.

وتتولى وحدة مكافحة الإرهاب الآن التحقيق وتعمل مع شرطة ولتشير.

وقال المفوض المساعد لشرطة العاصمة إنه لم يمكن التيقن مما إذا كان غاز الأعصاب من نفس المصدر الذي تعرض له سكريبال وابنته يوليا.

وجاء تأكيد تعرض الزوجين من أميسبري في ولتشير لنوفيتشوك بعد إرسال عينة للفحص في المعامل البحثية للوزارة الدفاع في بورتون داون.

ويترأس الخميس وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية "كوبرا" لمتابعة التحقيق.

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