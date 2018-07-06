مصدر الصورة Reuters Image caption 1250 يمنيا سيظلون في الولايات المتحدة بموجب برنامج الوضع المحمي المؤقت

قررت الولايات المتحدة السماح لمئات المواطنين اليمنيين بالبقاء في الولايات المتحدة وعدم العودة إلى بلادهم لمدة 18 شهرا بسبب الحرب المستمرة في بلادهم.

وقال البيت الأبيض إنه سيسمح لحوالي 1250يمنيا بالبقاء في البلاد، وفقا للإجراء المعروف باسم "الوضع المحمي المؤقت" (TPS)، ويمكن لأصحابها العمل لفترة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تقم وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن، بإعادة توجيه نظام الحماية المؤقت ليشمل اليمنيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بعد أوائل عام 2017.

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وحصل حوالي 6000 من السوريين على تمديد إقامة مماثل وفق برنامج "الوضع المحمي المؤقت" في يناير/ كانون ثاني الماضي.

إلا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد وضعت حدا لاستخدام تدابير هذا البرنامج للمهاجرين من السلفادور وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا والسودان.

وقالت منظمة "أوكسفام أمريكا" الخيرية إنها تشعر بخيبة أمل بسبب عدم إعادة توجيه نظام الحماية ليشمل جميع اليمنيين.

وقال سكوت بول من المنظمة غير الحكومية : "لقد ترك العديد من اليمنيين في الولايات المتحدة في حالة من عدم اليقين القانوني".

وقال إن "الاستمرار في منح البرنامج لن يحل الأزمة ولكنه أقل ما يمكن أن نفعله من أجل اليمنيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة سعيا وراء السلامة والحماية".

وقال بول إن دعم الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يقوم بعمل عسكري في الحرب الأهلية التي دامت ثلاث سنوات في البلاد أدى إلى حالة طوارئ إنسانية.

يدعم التحالف الذي تقوده السعودية الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران، والذين استولوا على أجزاء من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.