دمية عملاقة على شكل "ترامب رضيع" في سماء لندن أثناء زيارة الرئيس الأمريكي

مصدر الصورة Andrew Aitchison Image caption الناشطون جربوا الدمية العملاقة في منطقة إزلينغتون وسط لندن

حصل ناشطون على الموافقة على إطلاق دمية عملاقة في شكل "ترامب رضيع" في سماء لندن، احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي لبريطانيا.

وسيلتقي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في داوننع ستريت، مقر الحكومة البريطانية، يوم 13 يوليو/ تموز.

وجمع ناشطون نحو 18 ألف جنيه استرليني لشراء دمية تنفخ بغاز الهيليوم طولها 6 أمتار، ويقولون إنها تجسد شخصية ترامب بأنه "مزاجي كالأطفال، ومغرور".

وقد أصدر عمدة لندن، صديق خان، ترخيصا بإطلاق الدمية العملاقة في الهواء.

وتم الاتصال بالبيت الأبيض للتعليق على الخطة.

مصدر الصورة Andy Aitchison Image caption الدمية طولها 6 أمتار

كتب زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة السابق، نايجل فراج، على توتير معلقا: "هذه أكبر إهانة لرئيس أمريكي أثناء فترة حكمه".

وتم الاتفاق على إطلاق الدمية العلاقة في سماء لندن صباح يوم 13 يوليو/ تموز لمدة ساعتين.

وقال المشرف على الخطة، ليو ماري: "الظاهر أن ترامب لن يعجبه أن يكون موضوع سخرية، فعندما يزور بريطانيا الجمعة سنجعله يعرف أن كل بريطانيا تسخر منه".

وأضاف "جمعنا المال لشراء دمية طولها 6 أمتار ستحلق في الهواء فوق ساحة البرلمان خلال زيارة ترامب".

وأضاف ماري أن مجموعة الناشطين لم تتفق مع سلطات لندن في أول الأمر، إذ لم يقدر المسؤولون أن إطلاق دمية في شكل "ترامب رضيع" ليست طريقة شرعية في الاحتجاج.

ولكن السلطات المحلية غيرت رأيها فيما بعد، حسب ماري.

وقال خان في بيان إنه يدعم "حق الاحتجاج السلمي الذي يأخذ التعبير عنه أشكالا مختلفة".

مصدر الصورة Jason Hawkes Image caption يقول الناشطون إن الدمية تعكس شخصية ترامب ومزاجه

وقال ناشطون إن طلبهم بإطلاق الدمية العملاقة تلقى دعما من 10 آلاف شخص وقعوا على عريضة على الانترنت.

ووقعت ملاسنات بين خان وترامب على موقع تويتر، خاصة بعد هجمات جسر لندن في شهر يونيو/حزيران 2017.

وينبغي على الناشطين، قبل إطلاق الدمية الحصول على ترخيص آخر من هيئة مراقبة الملاحة الجوية، لأن يتعلق "جسم غير اعتيادي" يحلق في منطقة يمنع فيها الطيران.

وهناك إجرءات أمنية مع الشرطة لأن منطقة البرلمان تخضع لقيود إضافية.

وقال ماكس ويكفيلد، الناشط ضمن المجموعة، إنه على يقين بأن المجموعة ستحصل على جميع التراخيص.

وأضاف أن الناشطين كانوا بحاجة إلى 1000 جنيه استرليني في البداية، ولكنهم جمعوا المبلغ في 20 ساعة. وتشتري المجموعة بالمبلغ الباقي بالونات تطلقها في الهواء خلال الزيارة بهدف "إزعاج ترامب"، حيثما ذهب، على حد تعبيره

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