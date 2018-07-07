بالصور: أفريقيا في أسبوع

  • 7 يوليو/ تموز 2018

بي بي سي تنشر مجموعة من أفضل الصور الملتقطة في أنحاء أفريقيا أو لأفارقة في أنحاء العالم هذا الأسبوع.

  • أفريقيا في أسبوع Getty Images

    عارضة أزياء تستعد وراء الكواليس لعرض خلال مهرجان الموضة بمدينة ديربان، أكبر مهرجانات الموضة في جنوب أفريقيا.

  • أفريقيا في أسبوع Getty Images

    وتحت شعار "حان الوقت" هذا العام، طلب المنظمون من المصممين تصميم أزياء لا ترتبط بزمن بعينه.

  • أفريقيا في أسبوع Reuters

    في العاصمة التجارية لجنوب أفريقيا، جوهانسبرغ، يتبع هذا الرجل طريقة "كن أنت هذا الميراث" من خلال قص شعره بطريقة تشبه هذه القصة الشهيرة لزعيم مكافحة الاضطهاد العنصري الراحل نيلسون مانديلا، الذي كان سيبلغ عمره مائة عام في وقت مبكر من هذا الشهر.

  • أفريقيا في أسبوع AFP

    الكشف عن تمثال المناضل باتريس لومومبا وسط العاصمة البلجيكية، بروكسل. وشيدت بروكسل التمثال تكريما للرجل الذي قاد جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الاستقلال قبل اغتياله بمساعدة بلجيكا، التي كانت تحتل الكونغو آنذاك، والولايات المتحدة كما يُزْعم.

  • أفريقيا في أسبوع MATHIAS WASIK

    في مملكة سوازيلاند، المملكة الوحيدة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، نظمت مسيرة للمثليين للمرة الأولى في البلاد.

  • أفريقيا في أسبوع MATHIAS WASIK

    هذه المرأة تشارك في مسيرة في العاصمة، مبابان، للمطالبة بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في المملكة المحافظة.

  • أفريقيا في أسبوع AFP

    في العاصمة المالية، باماكو، يشارك طفل من جماعة فلواني العرقية في مسيرة صامتة للمطالبة بوقف الاقتتال بين المزارعين والراعاة وسط البلاد.

  • أفريقيا في أسبوع AFP

    عازف الساكسفون الشهير، الكاميروني مانو ديبانغو يحتفل بمرور 60 عاما على عزفه بعرض يؤديه في حفل موسيقي أقيم بعاصمة ساحل العاج، أبيدجان.

  • أفريقيا في أسبوع Reuters

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تُلتقط له صورة سيلفي مع فنانين في نادي "أفريقا شراين" الشهير الذي شيد للاحتفاء بالموسيقي الأسطوري فيلا كوتي في العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس.

  • أفريقيا في أسبوع AFP

    وإلى أوروبا، يقف الأوغندي فرانسيس كاشامبا على باب مدرسة مهجورة استولى عليها المهاجرون في مدينة برشلونة الإسبانية.

  • أفريقيا في أسبوع EPA

    وفي العاصمة الليبيرية، مونروفيا، يتقاسم ساندو برويل والعروس فيستر سايي، كعك الزفاف بينما يشاهدونهما الضيوف.

  • أفريقيا في أسبوع AFP

    أولئك النساء من جماعة توركانا العرقية يستريحون تحت ظل شاحنة متوقفة خلال احتفال في مدينة لويانغلاني الكينية الواقعة جنوب شرقي بحيرة توركانا.

  • أفريقيا في أسبوع Reuters

    بينما تمر هذه المرأة من أمام مكتب لتغيير العملات الأجنبية، يظهر هذا الإعلان الضخم للدولار الأمريكي، في العاصمة المصرية، القاهرة.

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