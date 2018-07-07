بالصور: أفريقيا في أسبوع
بي بي سي تنشر مجموعة من أفضل الصور الملتقطة في أنحاء أفريقيا أو لأفارقة في أنحاء العالم هذا الأسبوع.
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Getty Images
عارضة أزياء تستعد وراء الكواليس لعرض خلال مهرجان الموضة بمدينة ديربان، أكبر مهرجانات الموضة في جنوب أفريقيا.
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Getty Images
وتحت شعار "حان الوقت" هذا العام، طلب المنظمون من المصممين تصميم أزياء لا ترتبط بزمن بعينه.
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Reuters
في العاصمة التجارية لجنوب أفريقيا، جوهانسبرغ، يتبع هذا الرجل طريقة "كن أنت هذا الميراث" من خلال قص شعره بطريقة تشبه هذه القصة الشهيرة لزعيم مكافحة الاضطهاد العنصري الراحل نيلسون مانديلا، الذي كان سيبلغ عمره مائة عام في وقت مبكر من هذا الشهر.
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AFP
الكشف عن تمثال المناضل باتريس لومومبا وسط العاصمة البلجيكية، بروكسل. وشيدت بروكسل التمثال تكريما للرجل الذي قاد جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الاستقلال قبل اغتياله بمساعدة بلجيكا، التي كانت تحتل الكونغو آنذاك، والولايات المتحدة كما يُزْعم.
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MATHIAS WASIK
في مملكة سوازيلاند، المملكة الوحيدة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، نظمت مسيرة للمثليين للمرة الأولى في البلاد.
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MATHIAS WASIK
هذه المرأة تشارك في مسيرة في العاصمة، مبابان، للمطالبة بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في المملكة المحافظة.
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AFP
في العاصمة المالية، باماكو، يشارك طفل من جماعة فلواني العرقية في مسيرة صامتة للمطالبة بوقف الاقتتال بين المزارعين والراعاة وسط البلاد.
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AFP
عازف الساكسفون الشهير، الكاميروني مانو ديبانغو يحتفل بمرور 60 عاما على عزفه بعرض يؤديه في حفل موسيقي أقيم بعاصمة ساحل العاج، أبيدجان.
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Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تُلتقط له صورة سيلفي مع فنانين في نادي "أفريقا شراين" الشهير الذي شيد للاحتفاء بالموسيقي الأسطوري فيلا كوتي في العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس.
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AFP
وإلى أوروبا، يقف الأوغندي فرانسيس كاشامبا على باب مدرسة مهجورة استولى عليها المهاجرون في مدينة برشلونة الإسبانية.
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EPA
وفي العاصمة الليبيرية، مونروفيا، يتقاسم ساندو برويل والعروس فيستر سايي، كعك الزفاف بينما يشاهدونهما الضيوف.
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AFP
أولئك النساء من جماعة توركانا العرقية يستريحون تحت ظل شاحنة متوقفة خلال احتفال في مدينة لويانغلاني الكينية الواقعة جنوب شرقي بحيرة توركانا.
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Reuters
بينما تمر هذه المرأة من أمام مكتب لتغيير العملات الأجنبية، يظهر هذا الإعلان الضخم للدولار الأمريكي، في العاصمة المصرية، القاهرة.
معرض الصور
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