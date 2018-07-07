بالصور: أفريقيا في أسبوع

في العاصمة التجارية لجنوب أفريقيا، جوهانسبرغ، يتبع هذا الرجل طريقة "كن أنت هذا الميراث" من خلال قص شعره بطريقة تشبه هذه القصة الشهيرة لزعيم مكافحة الاضطهاد العنصري الراحل نيلسون مانديلا، الذي كان سيبلغ عمره مائة عام في وقت مبكر من هذا الشهر.