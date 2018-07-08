أفضل صور الأسبوع: أزياء إيلي صعب وصبية الكهف

ظهر الطفل بيلي كالدويل ووالدته تشارلوت في مؤتمرصحفي بمدينة بلفاست في أيرلندا الشمالية، بعد أن سمحت وزارة الصحة هناك بعلاجه من مرض الصرع باستخدام زيت عشب القنب المخدر، المحظور في بريطانيا، وتم منع المريض من الحصول عليه هناك.