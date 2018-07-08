أفضل صور الأسبوع: أزياء إيلي صعب وصبية الكهف

  • 8 يوليو/ تموز 2018

مجموعة مختارة من أفضل الصور التي جسدت أحداث هامة من مختلف أنحاء العالم خلال أسبوع.

  • يوم الاستقلال ALBA VIGARAY/EPA

    أمريكيون يحتفلون بيوم الاستقلال الرابع من يوليو/تموز، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. ويمثل هذا اليوم ذكرى إعلان الولايات المتحدة الاستقلال عن التاج البريطاني عام 1776.

  • مسيرة المثليين ERIK DE CASTRO/REUTERS

    شاب يشارك في مسيرة لزواج المثليين جنسيا في مدينة ماريكينا في الفلبين.

  • صبية الكهف PONGMANAT TASIRI/EPA

    نقل أنابيب أوكسجين إلى كهف في تايلاند، لإنقاذ "صبية الكهف" المحتجزين داخل مجموعة كهوف غمرتها المياه، منذ 23 يونيو/حزيران الماضي، في إقليم شيانغ ري. وتحاول فرق الإنقاذ شفط المياه من الكهف ليقل منسوبها ويمكن إخراج فريق كرة القدم المكون من 12 صبيا ومدربهم.

  • إطفاء حرائق DANNY LAWSON/PA

    رجال إطفاء يكافحون الحرائق التي اندلعت قبل أسبوع، بالقرب من بولتون في بريطانيا. وأعلن المسؤولون أن الحرائق دخلت مرحلة الخطر بعد أن تسببت سرعة الرياح في امتداد حريقين كبيرين.

  • مريض الصرع CLODAGH KILCOYNE/REUTERS

    ظهر الطفل بيلي كالدويل ووالدته تشارلوت في مؤتمرصحفي بمدينة بلفاست في أيرلندا الشمالية، بعد أن سمحت وزارة الصحة هناك بعلاجه من مرض الصرع باستخدام زيت عشب القنب المخدر، المحظور في بريطانيا، وتم منع المريض من الحصول عليه هناك.

  • أزياء إيلي صعب REGIS DUVIGNAU/REUTERS

    عارضة أزياء تظهر على المسرح مرتدية فستان زفاف من تصميم اللبناني إيلي صعب، كجزء من عرض أزياء شتاء 2018/2019، الذي أقامه صعب في العاصمة الفرنسية باريس.

  • غروب الشمس MIKE BLAKE/REUTERS

    مواطنون يستمتعون بوقت غروب الشمس وتواريها خلف السحب في قلب المحيط الهادي بمدينة أوشان سايد، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

  • مساعدات إنسانية MUHAMMAD HAMED/REUTERS

    مساعدات إنسانية يجري تجهيزها في الأردن للتوزيع على اللاجئين السوريين داخل سوريا.

  • القوات الجوية الملكية VICTORIA JONES/PA

    بريطاني يرتدي ملابس جنود قدامى إبان الحرب العالمية الأولى يفحص طائرة من طراز BE2c، والتي شاركت في الحرب أيضا، في إطار الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على تأسيس القوات الجوية الملكية.

  • مصنع الكرات Reuters

    عاملون بمصنع صيني لإنتاج المعدات الرياضية يقومون بفحص أنواع مختلفة من الكرات من بينها كرات قدم وكرة طائرة، في مدينة يوي بإقليم جيجيانغ.

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