أفضل صور الأسبوع: أزياء إيلي صعب وصبية الكهف
مجموعة مختارة من أفضل الصور التي جسدت أحداث هامة من مختلف أنحاء العالم خلال أسبوع.
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ALBA VIGARAY/EPA
أمريكيون يحتفلون بيوم الاستقلال الرابع من يوليو/تموز، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. ويمثل هذا اليوم ذكرى إعلان الولايات المتحدة الاستقلال عن التاج البريطاني عام 1776.
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ERIK DE CASTRO/REUTERS
شاب يشارك في مسيرة لزواج المثليين جنسيا في مدينة ماريكينا في الفلبين.
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PONGMANAT TASIRI/EPA
نقل أنابيب أوكسجين إلى كهف في تايلاند، لإنقاذ "صبية الكهف" المحتجزين داخل مجموعة كهوف غمرتها المياه، منذ 23 يونيو/حزيران الماضي، في إقليم شيانغ ري. وتحاول فرق الإنقاذ شفط المياه من الكهف ليقل منسوبها ويمكن إخراج فريق كرة القدم المكون من 12 صبيا ومدربهم.
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DANNY LAWSON/PA
رجال إطفاء يكافحون الحرائق التي اندلعت قبل أسبوع، بالقرب من بولتون في بريطانيا. وأعلن المسؤولون أن الحرائق دخلت مرحلة الخطر بعد أن تسببت سرعة الرياح في امتداد حريقين كبيرين.
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CLODAGH KILCOYNE/REUTERS
ظهر الطفل بيلي كالدويل ووالدته تشارلوت في مؤتمرصحفي بمدينة بلفاست في أيرلندا الشمالية، بعد أن سمحت وزارة الصحة هناك بعلاجه من مرض الصرع باستخدام زيت عشب القنب المخدر، المحظور في بريطانيا، وتم منع المريض من الحصول عليه هناك.
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REGIS DUVIGNAU/REUTERS
عارضة أزياء تظهر على المسرح مرتدية فستان زفاف من تصميم اللبناني إيلي صعب، كجزء من عرض أزياء شتاء 2018/2019، الذي أقامه صعب في العاصمة الفرنسية باريس.
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MIKE BLAKE/REUTERS
مواطنون يستمتعون بوقت غروب الشمس وتواريها خلف السحب في قلب المحيط الهادي بمدينة أوشان سايد، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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MUHAMMAD HAMED/REUTERS
مساعدات إنسانية يجري تجهيزها في الأردن للتوزيع على اللاجئين السوريين داخل سوريا.
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VICTORIA JONES/PA
بريطاني يرتدي ملابس جنود قدامى إبان الحرب العالمية الأولى يفحص طائرة من طراز BE2c، والتي شاركت في الحرب أيضا، في إطار الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على تأسيس القوات الجوية الملكية.
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Reuters
عاملون بمصنع صيني لإنتاج المعدات الرياضية يقومون بفحص أنواع مختلفة من الكرات من بينها كرات قدم وكرة طائرة، في مدينة يوي بإقليم جيجيانغ.
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