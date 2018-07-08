"أربعة أيام" أمام رجال الإنقاذ لتحرير فتية الكهف بتايلاند

مصدر الصورة Alamy Image caption عناصر الجيش التالاندي انضمت لجهود إنقاذ الأطفال العالقين

لم يتبقَ أمام رجال الإغاثة في تايلاند سوى أربعة أيام لإنقاذ 12 طفلا من أعضاء فريق كرة قدم ومدربهم من الكهف الذي علقوا فيه قبل أسبوعين، بحسب رئيس فريق الإنقاذ.

وقال حاكم منطقة تشيانغ راي التي يقع فيها الكهف، نارونغاسك أوسوتانكورن، إن الظروف الآن "مواتية بدرجة ممتازة".

وثمة مخاوف من هطول الأمطار الموسمية، ما سيؤدي إلى امتلاء ممرات المرور الضيقة بالمياه.

وكان الأطفال يستكشفون معالم الكهف عندما علقوا ومدربهم بسبب ارتفاع منسوب المياه في 23 يونيو/حزيران.

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ويواصل غواصو الإغاثة منذ ذلك الحين في إرسال الغذاء والأوكسجين والمساعدات الطبية، بينما يعمل فريق دولي ضخم على وضع خطة لتحريرهم.

وقال نارونغاسك: "الآن وخلال ثلاثة أو أربعة أيام المقبلة، الظروف مواتية بدرجة ممتازة (لإجلاء الأطفال) من حيث منسوب المياه وحالة الطقس وحالة الأطفال الصحية".

وشدد قائلا: "علينا اتخاذ قرار واضح بشأن ما يمكننا القيام به الآن".

وهطلت أمطار غزيرة لفترة قصيرة مساء السبت بعدما أدلى نارونغاسك بتصريحاته، ولم يتضح ما إذا كان هذا سيؤثر في خطط إنقاذ العالقين أم لا.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت البحرية التايلاندية الرسائل التي كتبها الأطفال إلى أسرهم لطمأنتهم.

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وكتب أحد الأطفال: "لا تقلقوا، فنحن أقوياء"، وأضاف مازحا: "إلى أستاذي، لا تكلفني بواجبات كثيرة".

وكتب آخر: "نك يحب أمه وأبيه وأشقائه. إذا تمكنت من الخروج، فمن فضلكما، أمي وأبي، أن تحضرا لي موكاثا (لحم مشو تايلاندي) لأكله".

وقدم مدرب كرة القدم الذي اصطحب الأطفال إلى الكهف اعتذاره للآباء، لكن كثيرا منهم قالوا إنهم لا يلومونه.

ما هي الخطة؟

مصدر الصورة MAE SAI PROVINCIAL POLICE STATION/FACEBOOK

تسابق فرق الإنقاذ المدنية والعسكرية الزمن لتحرير الأطفال ومدربهم وسط درجة عالية من الخطورة.

واتضحت خطورة الوضع عندما لقي غواص سابق في البحرية التايلاندية حتفه بعدما وضع أسطوانات الأكسجين على طريق محتمل للخروج، الجمعة.

وقال نارونغاسك إن الأطفال الآن يجلسون على رف صخري جاف، لكن الأمطار يمكنها تقليص تلك المساحة إلى "أقل من 10 أمتار مربعة".

ويقول مسؤولون إن خطا للأكسجين جرى تركيبه لتقليل آثار زيادة ثاني أكسيد الكربون الناجم عن تنفس عدد كبير من الأشخاص في مساحة صغيرة كهذه.

كما جرى حفر آبار ثقبية داخل الصخر لتجفيف المياه وتصريفها إلى الخارج، ومنح مزيد من الوقت لبقاء الأطفال.

وقيل، في وقت سابق، يمكن أن يظل الأطفال في الكهف لشهور، سواء لتعلم الغوص أو الانتظار لحين انخفاض منسوب المياه أو لضخها إلى خارج.

وفي وقت مبكر من السبت، قال نارونغاسك إن الأطفال لم يتعلموا مهارات الغوص بعد حتى يتمكنوا من العبور بسلام.

والسيناريو الأفضل لتحرير الأطفال هو ضخ ما يكفي من المياه خارج الكهف ما يسمح لهم التسلق إلى الخارج.

ولم يحدد نارونغاسك مسار العمل بدقة خلال الأيام القليلة الحاسمة المقبلة.

كيف حدث هذا؟

عثر فريق إنقاذ بريطاني على الأطفال داخل الكهف، الإثنين، على بعد 4 كيلومترات من مخرج الكهف.

وينتمي الأطفال، الذين تتراح أعمارهم بين 11 و16 عاما، إلى فريق كرة قدم يسمى "وايلد بورز"، وعلق الأطفال خلال رحلة استكشافية بصحبة مدربهم داخل الكهف.

واستغرق العثور عليهم في تلك الأعماق داخل الكهف نحو عشرة أيام.