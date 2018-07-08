مصدر الصورة Press Association

علمت بي بي سي أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون انتقد خطة رئيسة الحكومة تيريزا ماي لعلاقات المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أن يوافق على دعمها في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الجمعة.

وقال جونسون إن خطة ماي تجعل من المملكة المتحدة "دولة تابعة". لكن رئيسة الوزراء أكدت أن خطتها تضمن تنفيذ خروج بلادها من الاتحاد.

ووقع الوزراء على خطة لإنشاء منطقة تجارة حرة للسلع الصناعية والزراعية مع دول الاتحاد، كما أيدوا ما يمكن أن يتطور ليصبح "منطقة جمركية مشتركة".

ماي تتوصل إلى اتفاق مع وزرائها بشأن "بريكست"

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لكن جونسون قال لزملائه إن الخطة قد "تقوض التجارة الحرة بشكل كبير" ، وفقا لمراسل بي بي سي السياسي نيك آردلي.

وقالت ماي بعد توقيع الوزراء على الاتفاق، إن الوقت المتاح للوزراء للمجاهرة بمخاوفهم قد ولى، وأن مسؤولية الحكومة الجماعية عادت من جديد.

مصدر الصورة PA Image caption عقدت ماي الاجتماع الوزاري لبحث الخروج من الاتحاد الأوروبي في المقر الريفي يوم الجمعة

وتتضمن التفاصيل الرئيسية في البيان الصادر عن الاجتماع، والتي ستدرج في التقرير الرسمي الأسبوع المقبل، النقاط التالية: